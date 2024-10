Tecio Teles faz caminhada na Lagoa do Araçá e critica atrasos de obras da região

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Candidato do Novo enfatizou a importância de planejamento urbano eficaz para garantir o desenvolvimento local e o fortalecimento do empreendedorismo

O candidato à prefeitura da capital pernambucana pelo partido Novo, Tecio Teles deu continuidade à sua agenda de campanha visitando a caminhada na Lagoa do Araçá, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. Ele esteve acompanhado da vice Kelly Souza, da candidata a vereadora Déborah Leite e de apoiadores.

A caminhada ocorreu logo após a carreata que percorreu bairros da Zona Sul e Norte do Recife no último sábado (28). No local, Tecio Teles enfatizou a importância de um planejamento urbano eficaz para garantir o desenvolvimento local e o fortalecimento do empreendedorismo.

Atraso em obras

O candidato também criticou a demora na finalização das obras da Rua Jean-Emile Favre, no Ipsep, também na Zona Sul. Segundo ele, as obras têm prejudicado o comércio e os pequenos empresários da localidade.

"Essas obras precisam ser planejadas com eficiência, com prazos claros para que a população não sofra as consequências de atrasos", afirmou Teles.

Durante a caminhada na Lagoa do Araçá, Teles também dialogou com os moradores, que compartilharam suas demandas e expectativas. "Estamos prontos para implementar nossas propostas concretas para o desenvolvimento econômico e social do Recife, construindo um futuro melhor para todos os recifenses", concluiu.