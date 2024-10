Dani Portela assina Carta Compromisso pelo Direito à Educação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A assinatura da carta, que reúne cerca de 40 tratados, aconteceu no Comitê de Dani Portela, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife

Nesta segunda (30), a candidata à prefeitura do Recife pela coligação PSOL/ Rede/ PCB - Recife com a Cara da Gente, Dani Portela, participou da assinatura da Carta Compromisso pelo Direito à Educação nas eleições de 2024. Além da Dani, também estiveram presentes algumas candidatas e candidatos à Câmara Municipal do Recife. Ela falou sobre a educação atual no município. “A gestão atual não tem cumprido com a sua responsabilidade, que é garantir o direito à educação pública de qualidade para crianças, adolescentes e adultos. As escolas sofrem com problemas graves de infraestrutura, insuficiente de profissionais e os que existem, não são valorizados.”, informou a candidata.

A assinatura da carta, que reúne cerca de 40 tratados, aconteceu no Comitê de Dani Portela (PSOL/ Rede), no bairro de Santo Amaro. O documento faz parte de uma Campanha Nacional pelo Direito à Educação e tem como foco principal fazer as candidaturas ao Executivo e Legislativo municipais a se comprometerem a garantirem educação pública, gratuita, equitativa e de qualidade para todas as pessoas. As demandas passam por políticas educacionais estruturais, gestão democrática e ação intersetorial, além de educação integral, inclusiva e promotora das diversidades. Assim como especificidades de cada etapa e modalidade da educação. A carta também reivindica políticas educacionais complementares e compromissos internacionais.

Professora, Dani Portela (PSOL/ Rede) colocou o tema educação como uma das suas prioridades de governo. Entre as propostas estão as de corrigir a defasagem salarial dos profissionais de ensino e promover a reestruturação da carreira, com estímulo à formação continuada. Ela também vai efetivar o cumprimento da lei que estabelece a presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas. “Vamos promover uma formação continuada para todos os profissionais do magistério, com base nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes e servidores e das aprendizagens dos alunos. Assim como incluir conteúdos sobre identificação e enfrentamento ao racismo, ao machismo e à LGBTfobia.”, destacou a candidata.