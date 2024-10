Debate do SJCC reúne cinco candidatos à prefeitura do Recife nesta terça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Debate será transmitido ao vivo na TV Jornal, na Rádio Jornal e nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação

Cinco candidatos à prefeitura do Recife se encontram nesta terça-feira (1º), às 18h30, para um debate realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. O evento tem transmissão ao vivo na TV Jornal, na Rádio Jornal e nas plataformas digitais do SJCC.

Acompanhe o debate ao vivo no vídeo abaixo:

Foram convidados para o evento os cinco prefeituráveis cujos partidos possuem pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional, como determina a legislação eleitoral. São eles:

Dani Portela (PSOL);

Daniel Coelho (PSD);

Gilson Machado (PL);

João Campos (PSB);

Técio Teles (Novo).

Como será o debate

O debate do SJCC será mediado pela apresentadora Anne Barreto e terá três blocos. Na primeira parte, os candidatos terão direito a um minuto para se apresentar.

No mesmo bloco, os prefeituráveis iniciarão uma rodada de perguntas entre si, com tema livre e duração máxima de 30 segundos. Cada participante terá direito a um minuto e meio de resposta, com mais um minuto para réplica e um para tréplica.

No bloco seguinte, a apresentadora sorteará temas para que os candidatos façam perguntas a outros postulantes. A última parte do programa será destinada às considerações finais, em que cada participante terá um minuto para reforçar suas propostas.

Uma live no JC Play, canal do JC no YouTube, fará o esquenta do debate, a partir das 17h30, e seguirá com comentários nos intervalos e após o final do evento, sob comando de Igor Maciel, titular da coluna Cena Política, do Jornal do Commercio, e apresentador do programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

Debate em Caruaru

Na próxima quarta-feira (2), às 18h30, o SJCC realiza debate com os candidatos à prefeitura de Caruaru, no Agreste, com transmissão ao vivo da TV Jornal Interior, Rádio Jornal Caruaru e nos meios digitais do sistema.

Foram convidados Armandinho (Solidariedade), Fernando Rodolfo (PL), José Queiroz (PDT), Michele Santos (PSOL) e Rodrigo Pinheiro (PSDB).