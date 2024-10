João Campos percorre bairros em carreata na Zona Oeste do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, uma das entregas feitas neste fim de mandato da atual gestão do prefeito do Recife, João Campos (PSB), foi o cenário escolhido como ponto de partida de uma carreata promovida pela Frente Popular na noite desta segunda-feira (30). Ao lado de seu companheiro de chapa, Victor Marques (PCdoB), João liderou o ato por um trajeto de 11 quilômetros em sete bairros da Zona Oeste da cidade, recebendo manifestações de apoio de quem estava nos outros veículos e nas calçadas.

A carreata começou na Iputinga e seguiu pelos bairros do Engenho do Meio, Cordeiro, Prado, Zumbi, Torre e Madalena.

“Era pra ser só uma carreata, mas o povo lotou as calçadas mesmo. Bom demais receber esse reconhecimento das pessoas ao longo de toda a campanha e agora que estamos tão perto das eleições”, afirmou João Campos, que recebeu no veículo principal da carreata lideranças políticas como o senador Fernando Dueire (MDB), a vice-presidente da Regional Nordeste do Solidariedade, Marília Arraes, o presidente estadual do MDB, Raul Henry, e candidatos a vereador da Frente Popular do Recife.

Nessa reta final da campanha, João Campos liderou atos semelhantes em percursos do Curado à Imbiribeira, nas zonas Oeste e Sul, e da Guabiraba à Mangabeira, na Zona Norte. O prefeito do Recife também realizou carreatas conjuntas com prefeituráveis de outros municípios da Região Metropolitana.

No dia 26, esteve com Elias Gomes (PT) em percurso pelos bairros do Ibura e da Cohab, na Zona Sul da capital, e que abrangeu Jaboatão dos Guararapes. No último domingo (29), foi a vez de Vinicius Castello (PT), que se juntou a uma carreata de João Campos em bairros da Zona Norte do Recife que fazem limite com Olinda.