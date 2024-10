Avião presidencial de Lula pousa no México após cinco horas no ar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta terça-feira (1º), o avião presidencial que transportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva precisou realizar um pouso de segurança após um problema técnico.

A aeronave, um Airbus A329CJ, decolou do Aeroporto Internacional da Cidade do México, onde o presidente cumpriu agenda oficial durante dois dias, mas teve que retornar após cerca de cinco horas no ar. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que todos os procedimentos de segurança foram adotados e o pouso ocorreu sem maiores complicações.

Problema técnico exige retorno da aeronave

De acordo com a FAB, o avião apresentou um problema técnico logo após a decolagem. Embora o incidente não tenha sido detalhado, a aeronave precisou permanecer no ar por aproximadamente cinco horas para que o combustível fosse despejado de forma controlada, permitindo um pouso mais seguro.

Durante esse tempo, o avião voou em círculos a uma altitude média de 3,8 mil metros, conforme informações da plataforma FlightAware.

Pouso seguro

O pouso ocorreu às 22h16 no Aeroporto Internacional Felipe Angeles, localizado a uma hora da Cidade do México.

Os procedimentos de segurança foram seguidos de acordo com os protocolos estabelecidos pela FAB, e a operação foi considerada bem-sucedida. Não foram divulgados detalhes sobre o problema técnico que afetou a aeronave, e os nomes dos integrantes da comitiva que acompanhavam o presidente também não foram informados.

Após o incidente, a FAB informou que Lula e sua equipe embarcarão em outra aeronave para retornar a Brasília na quarta-feira (2).

A agenda oficial do presidente no México incluiu, entre outros compromissos, a posse da nova presidente do país, Claudia Sheinbaum. Lula esteve no país por dois dias, cumprindo compromissos diplomáticos e reforçando os laços entre as duas nações.