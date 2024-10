Dani Portela critica parcerias público-privadas na saúde pública em debate do SJCC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Durante o segundo bloco do debate promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), o tema sorteado foi "saúde". Na dinâmica, a candidata Dani Portela (PSOL) realizou a pergunta para o candidato Daniel Coelho (PSD).

A candidata escolheu abordar a questão das parcerias público-privadas (PPP) na saúde, que aparecem no plano de governo do candidato do PSD.

“A atual gestão já utiliza de parcerias público-privada nos serviços de educação, saúde e lazer. Temos visto que a qualidade desses serviços é bem abaixo do esperado. O senhor realmente avalia que a parceria público-privada é a solução para os problemas de saúde do Recife?”, perguntou Dani Portela.

Em sua réplica, Daniel Coelho defendeu que o problema central não seria a parceria público-privada em si, mas a forma como os serviços de saúde têm sido geridos pela atual administração. Ele fez questão de criticar as mudanças no funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e destacou a ausência de cobertura médica em algumas áreas da cidade.

“O problema que me preocupa eram as UPAS que eram 24 horas e deixaram de ser na gestão do PSB, além da população que mora em áreas descobertas”, afirmou o candidato do PSD. Coelho ainda acrescentou que, se eleito, pretende implementar a telemedicina como uma solução para agilizar o atendimento e melhorar o acesso aos serviços de saúde, além de reforçar o uso de parcerias público-privadas para “acelerar o processo”.

O candidato finalizou sua resposta afirmando que “esse não é um debate ideológico, é cuidar das pessoas”.

Crítica à privatização da saúde

Na tréplica, Dani Portela manteve sua postura crítica às parcerias público-privadas na saúde, destacando que o foco de sua preocupação não é ideológico, mas sim voltado para a qualidade dos serviços e o impacto sobre a população. Segundo a candidata, a saúde, quando atrelada ao lucro, coloca em risco a vida das pessoas.

“O problema de privatizar a saúde não é um debate ideológico, é que quando a saúde representa lucro, ela pode custar a vida das pessoas. A nossa saúde não pode ser sinônimo de mercadoria, e não me surpreende que o senhor defenda o modelo do PSB”, rebateu Dani Portela, evidenciando sua oposição ao modelo defendido pelo candidato do PSD.

Investimentos públicos e a parceria com o governo federal

Dani Portela reforçou que sua posição contrária às PPPs se baseia na defesa do uso integral dos recursos públicos para o setor.

A candidata reiterou a importância de investimentos 100% públicos, sem a intermediação da iniciativa privada, e mencionou a continuidade da parceria com o governo Lula como essencial para o fortalecimento do sistema de saúde no Recife.

“Quando a gente é contrária a parcerias público-privadas, é contrária contra dinheiro público indo para iniciativa privada. A gente quer que o dinheiro seja investido em coisas que sejam 100% públicas. Para isso, vamos seguir a parceria com o governo Lula. Muitos dos investimentos de Recife estão sendo trazidos pelo governo Lula”, concluiu Portela.

Debate SJCC 2024: confira como foi o debate com os candidatos a Prefeitura do Recife

Assista neste link o debate com os candidatos à Prefeitura do Recife, realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

Veja a análise do colunista do JC Igor Maciel sobre o Debate TV Jornal com os candidatos a Prefeitura do Recife

Acompanhe neste link a análise do Debate TV Jornal com os candidatos à Prefeitura do Recife, com o colunista do JC Igor Maciel.