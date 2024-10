Debate SJCC: "Diminuir a fome e desigualdade é responsabilidade do prefeito da cidade" diz Daniel Coelho ao criticar João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O candidato do PSD, Daniel Coelho, na sua primeira pergunta no debate da TV Jornal com os candidatos à Prefeitura do Recife, promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, questionou o candidato do Partido Liberal, Gilson Machado, sobre a desigualdade na capital pernambucana.

Nos seus 30 segundos, o candidato Daniel iniciou dizendo que “nesses últimos 12 anos, Recife se tornou a capital mais desigual do Brasil” e perguntou quais são as propostas de Gilson Machado em relação à desigualdade social e como ele irá fazer, se eleito, para combater a fome e “poder dar mais dignidade ao Recife”.

Gilson, em sua resposta, diz que a primeira coisa que deve ser feita é “demitir o prefeito atual”. Cita que a cidade está em estado de “walking dead”, fazendo alusão à série cuja temática é de mortos-vivos. Diz que vai atrás de emprego e inclusão com a Secretaria de Saúde, cadastrar as pessoas que têm doenças psicossomáticas para veiculá-las à sociedade.

O candidato também cita que a cidade “não é ambiente de emprego para empresário” e afirma que as empresas presentes em Recife têm saído para construir em outras cidades. Ele cita que, se não existem empresários empregando, não será possível resolver a pobreza.

Em réplica, Daniel diz que “diminuir a fome e desigualdade é responsabilidade do prefeito da cidade, como Recife, que tem tanta desigualdade que marca tanta diferença entre os pobres e os ricos.” Ele sugere em seu plano a construção de 10 restaurantes populares e 10 cozinhas comunitárias.

“Foi mostrando a questão das pessoas pedindo dinheiro na rua, das pessoas com fome. Em uma das eleições mais desequilibradas que já vi, o TRE, em decisão absurda, disse que a gente está criando confusão mental ao tentar criar relação entre a gestão atual e a fome”, completa, dizendo que precisa "responsabilizar quem tem responsabilidade”.

Em tréplica, Gilson criticou a escolha de propagandas e gastos da Prefeitura, citou que os artistas locais não são contemplados, disse que a cidade não tem estímulo a turistas e falou que a gestão de João Campos (PSB) é de “incompetentes.”

Debate TV Jornal 2024: Acompanhe, ao vivo, o debate com os candidatos a Prefeitura do Recife

Acompanhe neste link, AO VIVO, o debate com os candidatos a Prefeitura do Recife, realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. A partir das 18h30, os candidatos Daniel Coelho (PSD), Dani Portela (PSOL), Gilson Machado (PL), João Campos (PSB) e Tecio Teles (Novo) discutem suas propostas para o Recife.

Acompanhe, ao vivo, a análise do colunista do JC Igor Maciel sobre o Debate TV Jornal com os candidatos a Prefeitura do Recife

Acompanhe neste link, ao vivo, a análise do Debate TV Jornal com os candidatos a Prefeitura do Recife, com o colunista do JC Igor Maciel.