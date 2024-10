Debate SJCC: "Estão aí há 12 anos e não fizeram nada", diz Daniel Coelho em debate, criticando João Campos e o PSB.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidato do PSB criticou o atual prefeito e candidato à reeleição, durante debate da TV Jornal com os candidatos à prefeitura do Recife

Durante o debate com os candidatos à Prefeitura do Recife, promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, o candidato Daniel Coelho (PSD) escolheu perguntar para João Campos (PSB) no tema sorteado: saneamento.

Em sua pergunta, diz que Recife tem uma PPP (Política Público-Privada) realizada há 11 anos e que “não resolveu o problema do saneamento do Recife; temos apenas 40% de água saneada” e questiona: “Por que o saneamento não avançou?”

Após a pergunta, João Campos responde que tem feito investimentos importantes na área, citando o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Beberibe e SES Cordeiro. Diz que foram além e fizeram a maior operação de crédito de Recife com o Banco Interamericano, para morar: “nós vamos fazer urbanização integrada, garantindo, inclusive, a ligação intradomiciliar”, cita outras propostas e finaliza sua fala criticando a Compesa.

“Compesa precisa ter o serviço melhor ofertado”, e diz que a maior obra feita na área foi pelo ex-governador Eduardo Campos, a Pirapama.

Na réplica, Daniel fala que o prefeito não respondeu, diz que João critica a Compesa, mas quem a entregou quebrada foi “o ex-governador Paulo Câmara, o qual João era chefe de gabinete”. O candidato finaliza afirmando que “estão aí há 12 anos e não fizeram nada”.

Na sua tréplica, Campos fala que Daniel Coelho não tem proposta para apresentar sobre o Recife e que “tem uma dificuldade de reconhecer que temos trabalhado muito e ficando destilando agressões, ódio, rancor”.

Ele também cita que fará mais quatro parques na cidade com “qualidade e respeito as pessoas que mais precisam”, completa falando que “o debate tem que ser feito em torno das ideias, das propostas”.

“Todo mundo aqui parece que invés de falar do Recife que só quer criticar minha candidatura e a nossa gestão”.

Debate SJCC 2024: confira como foi o debate com os candidatos a Prefeitura do Recife

Veja neste link o debate com os candidatos à Prefeitura do Recife, realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. A partir das 18h30, os candidatos Daniel Coelho (PSD), Dani Portela (PSOL), Gilson Machado (PL), João Campos (PSB) e Tecio Teles (Novo) discutem suas propostas para o Recife.

Veja a análise do colunista do JC Igor Maciel sobre o Debate TV Jornal com os candidatos a Prefeitura do Recife

Veja neste link a análise do Debate TV Jornal com os candidatos à Prefeitura do Recife, com o colunista do JC Igor Maciel.