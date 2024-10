Debate SJCC: Gilson diz que o Recife está "em estado de The Walking Dead" e apresenta propostas para população de rua

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato do PL voltou a criticar a atual gestão da Prefeitura do Recife, ao responder pergunta sobre a situação da população de rua no município

O candidato Gilson Machado (PL) lamentou a situação atual do Recife, em relação à população de rua, durante o debate da TV Jornal com os candidatos à Prefeitura do Recife, promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, nesta terça-feira (1).

Perguntado pelo candidato Daniel Coelho (PSD), sobre propostas para a população de rua na cidade, Gilson disse que a primeira ação será “demitir o atual prefeito” e voltou a criticar João Campos (PSB) e sua gestão à frente da Prefeitura.

“O centro está em estado de Walking Dead, ordenamento urbano zero. Vamos atrás do emprego e da inclusão”, disse.

Ainda em resposta a Daniel, Gilson afirmou que sua proposta será para cadastrar os moradores de rua, em ação conjunta com a Secretaria de Saúde, realizando atendimento para doenças psicossomáticos, além de garantir a reinserção dessa população ao mercado de trabalho.

Em réplica, Gilson aproveitou para destacar que o Recife “não é ambiente de emprego para empresário”, criticando a atuação da atual gestão municipal em relação ao empresariado e destacou que sem o empresário disponibilizando emprego na cidade, não vai ser possível tirar as pessoas da rua.

“Recife, infelizmente, hoje é feita para mostrar como se atrapalha o empresário”, afirmou.

Na tréplica, o candidato do PL voltou a criticar João Campos e adicionou o ex-prefeito Geraldo Júlio e o ex-governador Paulo Câmara, todos do PSB, chamando de “incompetentes” e que deixaram a cidade “em situação de abandono”.

“A cidade está em situação de abandono. Eles são tão incompetentes, que os caras aqui do lado construíram um hotel e um centro de convenções, enquanto eles não conseguiram terminar uma ponte. Como é que quer ser prefeito de novo?”, completou.

