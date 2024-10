"Eu não quero armas para a Guarda Municipal", diz Dani Portela em debate do SJCC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Durante o primeiro bloco do debate promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), o tema da segurança pública foi abordado pelo candidato Tecio Teles (Novo), em pergunta à candidata Dani Portela (Psol).

Tecio Teles trouxe à tona o debate sobre o armamento da Guarda Municipal, assunto muito recorrente durante as sabatinas que ocorreram nos últimos meses.

Dani, por sua vez, aproveitou a oportunidade para criticar a abordagem de Teles e sua semelhança com o modelo de gestão adotado pelo PSB, partido do atual prefeito João Campos.

“O candidato Tecio Teles, quando se distingue da esquerda, esquece de dizer que defende o mesmo modelo que está na gestão do PSB nos últimos 12 anos. Um modelo que traz as parcerias público-privadas, que entrega dinheiro público para as iniciativas privadas”, afirmou Portela, destacando as críticas ao neoliberalismo e às privatizações.

Além disso, Dani destacou que, embora Tecio se apresente como uma novidade na política, ele carrega consigo práticas tradicionais: “Se apresenta como novo mas traz o que há de mais velho na política", disparou.

Propostas para a segurança pública

Ao ser questionada sobre suas proposta para a segurança pública, Dani Portela defendeu a criação de uma política voltada para a cidadania, em parceria com o governo federal.

Ela mencionou sua proposta, intitulada de Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), nomeado como o "SUS da segurança pública" pela candidata.

“Nossa proposta para segurança pública é se juntar com o governo Lula e implementar o ‘SUSP’, o sus da segurança pública. Existem metas para se pensar em uma segurança cidadã”, explicou Dani.

Armamento da Guarda Municipal

Dani Portela reafirmou sua postura contrária ao armamento da Guarda Municipal, destacando a disparidade entre as realidades dos candidatos e das populações vulneráveis.

“Eu sempre me coloquei contrária ao armamento da guarda municipal porque eu tenho um lado e eu nunca mudei de lado”, afirmou. “É muito fácil para todos os candidatos aqui presentes defenderem as armas, quando essas armas não estão apontadas para eles, que são todos homens brancos, ricos e vindos de áreas abastadas”, disse.

Dani finalizou sua resposta de forma clara: “Eu não quero armas para a Guarda Municipal”.

Tecio Teles, em sua réplica, reiterou sua posição como candidato de direita e defendeu sua trajetória política, apontando suas origens no interior de Pernambuco. “Todos os cargos que ocupei foram por meritocracia”, afirmou o candidato.

Dani Portela voltou a criticar o armamento como uma solução para os problemas da segurança pública em sua tréplica. “Não dá para falar em armar a guarda municipal quando a gente tem a guarda mais antiga do Brasil, mas que recebe um dos piores salários”, rebateu Dani.

“Será que uma arma vai resolver esses problemas?”, questionou. “Não existe resposta simples para um problema tão complexo como a segurança pública”, concluiu Dani Portela.

Debate SJCC 2024: confira como foi o debate com os candidatos a Prefeitura do Recife

Veja neste link o debate com os candidatos à Prefeitura do Recife, realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. A partir das 18h30, os candidatos Daniel Coelho (PSD), Dani Portela (PSOL), Gilson Machado (PL), João Campos (PSB) e Tecio Teles (Novo) discutem suas propostas para o Recife.

Veja a análise do colunista do JC Igor Maciel sobre o Debate TV Jornal com os candidatos a Prefeitura do Recife

Acompanhe neste link a análise do Debate TV Jornal com os candidatos à Prefeitura do Recife, com o colunista do JC Igor Maciel.