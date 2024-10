Aprovação do presidente Lula na região nordeste é de 69%, aponta Quaest

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Essa é a 6° pesquisa seguida que a aprovação do chefe de estado se mantém nessa média na região nordeste. No norte/centro oeste também é positivo.

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2), mostra que o trabalho do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 69% da população da região nordeste.

Essa é a sexta pesquisa seguida que a aprovação do chefe de estado se mantém nessa porcentagem na região. Além do nordeste, só no norte/centro oeste a aprovação é maior que a rejeição.

O presidente tem uma aprovação positiva, também, entre os os que têm até o ensino fundamental (62%) e os que ganham até dois salários mínimos (62%).

Aprovação e desaprovação de Lula por região

Nordeste:

Setembro de 2024: aprovação de 69% e desaprovação de de 26%.

Norte/Centro-oeste:

Setembro de 2024: aprovação de 49% e desaprovação de 46%.

Sudeste:

Setembro de 2024: aprovação de 45% e desaprovação de 53%.

Sul:

Setembro de 2024: aprovação de 42% e desaprovação de 53%.

Aprovação do governo Lula cai de 54% para 51%

No cenário nacional, a aprovação do presidente segue positiva, porém, deve-se ressaltar a queda de 3% em relação a última pesquisa, feita em julho.

Na pesquisa anterior, divulgada pela Quaest, a rejeição do governo de Lula era de 43%, o que mostra que esse índice subiu dois pontos.



A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

A Quaest realizou as entrevistas de maneira presencial com 2.000 cidadãos brasileiros entre os dias 25 e 29 de setembro. O índice de confiabilidade do levantamento é de 95%.



Na avaliação geral, os números do presidente foram o seguinte: