Dani Portela assume pacto por igualdade racial em Lançamento do Manifesto do Quilombo nos Parlamentos

Durante a noite desta quarta-feira (2), a candidata à Prefeitura do Recife Dani Portela (PSOL/ Rede) participou do Lançamento do Manifesto do Quilombo nos Parlamentos em Pernambuco. A cerimônia aconteceu no Pátio de São Pedro, no centro da cidade. “Recife é a segunda capital mais desigual do país e essa desigualdade é de classe social, gênero e raça. Precisamos promover a igualdade, colocando a população negra no Orçamento. É preciso gerar emprego e renda, além de promover a saúde integral para população negra. Implementar cotas nos serviços públicos. Não podemos mais admitir que essa população seja a que mais morre no Recife e no país.”, esclareceu a candidata.



Ao longo do evento, Dani Portela explicou algumas das suas propostas de governo para a população negra. Ela destacou a importância da implementação da lei de cotas nos concursos públicos e a necessidade de fortalecer o Grupo de Trabalho em Educação das Relações Étnico-Raciais - GTERER, para avançar na efetivação de algumas leis que vão ajudar a ampliar e investir na formação de professoras e professores para uma educação antirracista.

“Pretendemos recriar o Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI), garantindo sua plena execução em todas as áreas da gestão municipal. Também vamos atualizar e aplicar o Plano Municipal de Igualdade Racial e transformá-lo em lei. E, por fim, mapearemos as diversas manifestações de Cultura Negra e Afrobrasileira do município, para definir medidas de valorização e apoio à atuação desses grupos.”, finalizou Dani.

MANIFESTO

O Manifesto Quilombo nos Parlamentos foi lançado em junho de 2022 e surgiu como uma primeira tentativa organizada do movimento negro para ocupar a política institucional de forma suprapartidária e de forma coletiva, impulsionando candidaturas e bancadas negras em diversas cidades do Brasil.

Neste ano, o Quilombo nos Parlamentos vem com uma estratégia atualizada, focando na vida e no dia a dia das pessoas negras das cidades e do campo. Tudo a partir das agendas programáticas das quase 300 organizações que compõem a Coalizão Negra por Direitos. Esta é uma iniciativa suprapartidária, tendo por essencialidade o debate racial. O objetivo principal é reduzir o hiato de representatividade de pessoas negras do campo progressista nos poderes legislativo e executivo municipais, para um projeto de país alinhado à luta antirracista, que seja mais justo para todas as pessoas.