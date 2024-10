Debate SJCC: João Campos, Gilson Machado, Daniel Coelho, Dani Portela e Tecio Teles analisam desempenho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os cinco postulantes ao cargo de prefeito do Recife avaliaram a importância do debate para as eleições e fortalecimento do processo democrático

O debate realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, nesta terça-feira (1º ), foi referendado por todos os cinco candidatos à Prefeitura do Recife, João Campos, Gilson Machado, Daniel Coelho, Dani Portela e Tecio Teles, como um momento ímpar para a consolidação do processo de escolha democrática do futuro prefeito da cidade.

AVALIAÇÕES FEITAS PELOS CANDIDATOS

Dani Portela

"Diante do pouco tempo de televisão que temos e desigualdade do sistema eleitoral, foi um momento muito importante para apresentar propostas e fazer um debate para um Recife que seja menos desigual. Queremos ter a primeira mulher prefeita da cidade do Recife, governando com a maioria da cidade um Recife menos desigual e que seja construído pela esquerda, com bandeiras e pautas históricas para a gente."

Daniel Coelho

"O debate foi uma grande oportunidade para o eleitor. Tive uma chance de de debater com o atual prefeito João Campos e ele correu da resposta, não conseguiu responder porque não fez o saneamento ( no Recife), porque em 12 anos do PSB o Recife caiu na questão do saneamento. Não deu justificativa e nem disse como resolve o problema. Mas é isso. O debate é sobre questionar quem está no governo e apontar quem pode fazer mais Tivemos a chance e esperamos a avaliação de cada um, para que, no dia 6, a gente tenha uma eleição pela mudança."



Tecio Teles

"Avalio que foi positivo (o debate). A população precisa desse espaço. O momento em que os candidatos apresentam suas propostas, aquilo que eles pensam... acho que isso é importante para a democracia. A gente sai do debate feliz por ter contribuído para as eleições da cidade do Recife. A gente pede ao eleitor que ainda não decidiu seu voto que nos conheça, conheça aquilo que a gente defende e acredita. Somos uma candidatura do campo da direita, lúcida, capaz de propor soluções. Parabenizo também o Sistema Jornal do Commercio do Comunicação pela iniciativa de realizar o primeiro debate televisionado. Quem ganha é a população."



Gilson Machado

Achei que o debate foi muito produtivo, a gente vai levar essa eleição para o segundo turno. Principalmente você, (eleitor) conservador, agora está sabendo que tem Gilson Machado, que é o candidato conservador. Vá votar. Vamos colocar a camisa verde e amarela. A senhora que não está satisfeita com a saúde do Recife, o senhor que não está satisfeito com a segurança..."

João Campos

Para mim é uma alegria poder debater o Recife, assim como fiz ao longo da campanha, trazendo ideias e propostas. Vim aqui falar do Recife, o que a gente fez e, principalmente, o que a gente vai fazer. Me anima poder cuidar com alegria, com gosto, com presença, nas ruas, falando de futuro, respeitando as posições de quem pensa diferente.

