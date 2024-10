Debate SJCC: Veja como foi debate dos candidatos à Prefeitura de Caruaru; atual prefeito não foi

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O debate realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Communicação com os candidatos à prefeitura de Caruaru foi marcado por críticas ao prefeito Rodrigo Pinheiro (PSDB), bem como a ausência do atual gestor e candidato à reeleição, mas também pela cordialidade entre os postulantes presentes, que discutiram propostas e temas da cidade para os eleitores.

O encontro foi realizado na noite desta quinta-feira (2) e teve mediação do jornalista Igor Maciel, colunista do Jornal do Commercio e apresentador do programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal. Assista na íntegra abaixo.

No primeiro bloco, os candidatos se apresentaram para os eleitores e explicaram o porquê querem assumir a Prefeitura de Caruaru, atendendo a ordem definida em sorteio.

Armandinho (Solidariedade) iniciou, destacando sua atuação na educação e na cultura, como professor e músico, enfatizando que “se preparou para este momento”. Já Fernando Rodolfo (PL), disse que quer ser prefeito para “trazer ordem e progresso” para Caruaru e fez críticas a Rodrigo Pinheiro. Michelle Santos (PSOL) defendeu uma ruptura do modelo de política atual do município, que “faz com que a cidade não cresça e perca o protagonismo”. Zé Queiroz (PDT) afirmou que decidiu voltar porque a cidade “não vive mais aquele tempo de esperança”.

Para o segundo bloco, os candidatos fizeram perguntas com tema livre entre si. Michelle Santos iniciou a rodada de perguntas, questionando Zé Queiroz sobre propostas para a infraestrutura e se Zé se sente capaz de ir para mais um mandato, tendo contribuído para a situação atual do município.

Em resposta, Zé destacou que nos quatro mandatos fez “grandes transformações” e que “há um carinho do povo” pelo que foi realizado.

Na sequência foi a vez de Zé Queiroz perguntar para Fernando Rodolfo, questionando sobre propostas para a mobilidade urbana na cidade. Rodolfo, por sua vez, respondeu que mobilidade é um tema que “precisa ser explorado à exaustão” no município.

Após Zé exaltar feitos de gestões anteriores no tema, Rodolfo parabenizou o pedetista mas enfatizou que “é hora de Caruaru ter gente nova”, afirmando que vai devolver a cidade ao seu protagonismo.

Na sua vez de perguntar, Rodolfo partiu para o ataque contra o prefeito Rodrigo Pinheiro, em pergunta para Armandinho sobre o que acha da gestão de Rodrigo no município. O candidato do PL afirmou que o atual prefeito é um “moleque” e que está fazendo campanha “na barra da saia da governadora” Raquel Lyra.

Em resposta, Armandinho afirmou que “é uma vergonha” para Caruaru ter Rodrigo como prefeito e que a cidade precisa de um prefeito “que tenha coragem de justificar” o que foi feito na cidade, além de destacar que Raquel precisou parar os afazeres no estado para “ensinar a esse rapaz o que é uma campanha”.

Rodolfo continuou, destacando que “o desrespeito é a marca de rodrigo” e que no debate “a valentia dele acaba”.

Armandinho e Michelle debateram sobre educação, com os dois candidatos apresentando propostas sobre um novo plano de cargos e carreiras na cidade. Michelle criticou a atual gestão, destacando que a cidade “perdeu o prumo” e lamentou a presença de “alguém que nunca bateu um prego num sabão” à frente da Prefeitura, em alusão a Rodrigo.

Armandinho, por sua vez, apresentou proposta de garantir o maior salário de Pernambuco para profissionais da educação.

No terceiro bloco, os candidatos tiveram que fazer as perguntas através de temas sorteados.

Educação

Fernando Rodolfo foi o primeiro a perguntar no bloco e questionou Zé Queiroz sobre propostas para educação, lembrando de uma greve durante uma das gestões do pedetista à frente do município, que durou cerca de 80 dias, além de afirmar que Zé é “inimigo da educação” na cidade, além de criticar a situação atual da educação em Caruaru.

Na resposta, Zé lamentou a ausência de Rodrigo Pinheiro e o momento atual do município na educação, além de destacar a proposta de duplicação das vagas de creche.

Habitação

Na sequência, foi a vez de Zé Queiroz perguntar a Michelle Santos sobre propostas na área de habitação.

Michelle destacou que não é mais possível fazer um modelo de habitação como no passado e defendeu “direito à cidade” como eixo de propostas para a habitação no município, enfatizando que Caruaru vive um “déficit habitacional profundo” e que o aluguel caro na cidade é parte do projeto de política vigente.

Infraestrutura

A pergunta seguinte ficou a cargo de Michelle Santos, que perguntou a Armandinho sobre propostas na área de infraestrutura, enfatizando que Caruaru tem “problemas estruturais profundos” e que nenhuma obra de infraestrutura foi feita no município pela atual gestão.

Armandinho, em resposta, prometeu a construção de 2 estacionamentos verticais, coworkings e um centro de convenções na cidade, destacando que Caruaru “precisa ser referência para toda a região”.

Mobilidade urbana

Na sequência, Armandinho perguntou para Fernando Rodolfo sobre mobilidade urbana na cidade, aproveitando para criticar novamente Rodrigo Pinheiro, destacando que a atual gestão instaurou “a maior indústria de multas da história da cidade” e que Caruaru parou, sem projeto estruturador e discussão de plano viário.

Em resposta, Fernando considerou “indiscutível” resolver a mobilidade em Caruaru, prometendo um estudo de engenharia de tráfego na cidade para viabilizar obras, além de criticar a atuação de Rodrigo na área. Ao chamar o atual prefeito de “farrista”, o candidato do PL afirmou que “se fosse para falar de festa” ou discutir atrações da festa de São João, ele estava presente no debate.

Considerações finais

O quarto e último bloco do debate ficou reservado para as considerações finais dos candidatos. Veja as declarações na íntegra abaixo, de acordo com a ordem definida por sorteio.

Zé Queiroz

Caruaru, eu te amo. E este amor me fez voltar, pela convocação do povo para ser candidato mais uma vez, para fazer as transformações que Caruaru está pedindo, para voltar a ter competição, credibilidade nacional. Caruaru precisa mudar e estou pronto para servir. Quero deixar aqui a inspiração da minha família como uma força motriz. Toda essa força junta me dá condições de dizer àqueles caruaruenses, às crianças que sorriem quando eu passo, ao povo que diz o grito ‘Zé’, que eu estou pronto para a nova jornada e podem esperar, vocês que estão me vendo aqui, haveremos de fazer caruaru sorrir e ter esperança

Armandinho

Quero agradecer a Deus, a minha família e ao povo de Caruaru. Obrigado. Cada abraço, cada sorriso, cada aperto de mão. Em cada rua, em cada bairro, na cidade, na zona rural, foi muito bonito conhecer cada vez mais vocês e as dificuldades de povo de Caruaru. A minha vida tá resolvida como professor e como artista. Mas eu não estou aqui pela política. Eu não sou filho de político, não vivo de política, estou aqui para devolver a vocês tudo que vocês me deram. Tudo que eu sou hoje, eu devo ao povo de Caruaru e me dói no coração ver o sofrimento de vocês, ver as famílias sofrendo sem saúde, sem educação, sem assistência social, sem emprego. E isso vai acabar e só tem um jeito de mudar isso, é no próximo domingo. Peço de coração. Represento a renovação e a esperança, vamos juntos mudar Caruaru.

Fernando Rodolfo

Quando Bolsonaro me escolheu para ser o candidato dele aqui em Caruaru, ele me escolheu porque eu sou leal. Ele me escolheu porque, como deputado federal, sempre estive presente nas grandes decisões do governo Bolsonaro votando a favor. Ele conhece a minha história e meu passado. Dê um google aí e pesquise por Fernando Rodolfo, o que você vai ver sobre mim é muito trabalho como deputado federal. Trabalho que quero trazer agora para a prefeitura de Caruaru. Diferente de Rodrigo, que já está assustado, porque quer ganhar no primeiro turno. Não vai ganhar nem no primeiro e nem no segundo, porque quem vai para o segundo turno sou eu. Ele quer tirar o voto da direita, da nossa candidatura e levar para a dele, mas não vai funcionar. Quem é bolsonarista, quem é da direita, conservador, patriota, sabe muito bem o lado certo dessa campanha. Vai votar domingo com a tua camisa do Brasil, camisa verde-amarela e vamos juntos, vocês serão os meus fiscais no domingo que vem.

Michelle Santos

Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até agora ouvindo a gente e comparando os projetos. Eu cheguei nesse lugar porque eu entendo que eu, que sou uma mulher trabalhadora e que não tem a vida resolvida ainda não, vivo a cidade real, a Caruaru real. A Caruaru que eu piso não é aquela Caruaru que eles mostram na televisão. Por isso, eu chamo você para conhecer o nosso projeto. Você vai entender que nós, sim, temos de fato um projeto de transformação da nossa cidade, de renovação e resgate da nossa esperança. Por isso, vem com a gente também. Nesse primeiro turno, é importante que a gente vote em figuras diferentes, em pessoas que de fato representem uma renovação concreta e real.