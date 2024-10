Na reta final da campanha, João Campos ensaia presença em candidaturas de aliados por PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Diante da última semana antes do primeiro turno, atual prefeito do Recife deve intensificar presença e articulações em cidades-chave, visando 2026

Faltando uma semana para o primeiro turno das eleições municipais, o atual prefeito do Recife e candidato à reeleição João Campos (PSB) já ensaia a sua presença como cabo eleitoral de candidatos em Pernambuco visando o pleito de 2026, ainda que negue as pretensões de concorrer ao Governo do Estado.

Liderando as pesquisas com ampla vantagem para os concorrentes e consolidado como um dos prefeitos com maior aprovação do país, João já visualiza um futuro além da gestão municipal e suas articulações para o atual pleito dão o tom das suas intenções e do seu grupo político.

Das cidades com maior total de eleitores em Pernambuco, João é presença frequente nas campanhas de Jaboatão dos Guararapes e Caruaru, com Elias Gomes (PT) e Zé Queiroz (PDT), respectivamente.

O apoio e a presença do jovem prefeito recifense chama a atenção diante do retorno de dois políticos experientes das duas cidades. Elias foi prefeito de Jaboatão em dois mandatos, entre 2009 e 2016. Já em Caruaru, Zé Queiroz busca ser prefeito pela quinta vez no município, tendo sido eleito em outras 4 oportunidades (1982, 1998, 2008 e 2012), além de ser eleito 5 vezes para deputado estadual.

Jaboatão traz missão difícil diante de domínio do PL

Na última quinta-feira (26), o candidato à reeleição no Recife fez carreata ao lado de Elias, em bairros de divisa dos dois municípios. No ato, que contou com a presença do ministro do Governo Federal Alexandre Padilha, João aproveitou a oportunidade para reforçar seu apoio ao candidato petista de Jaboatão.

"Vamos governar juntos. Eu conheço Elias, eu confio em Elias. Eu quero ter a oportunidade de ser prefeito do Recife para a gente pegar essa fronteira e botar para moer obras e melhorias", disse.

Jaboatão, que possui um total de 487.924 eleitores (dados de 2024 do TRE-PE), traz uma dura tarefa para João e Elias, que passa por derrotar a atual força política do município, o Partido Liberal (PL), representado no pleito pelo candidato à reeleição Mano Medeiros, apoiado pelo ex-prefeito, ex-candidato a governador e presidente do PL em Pernambuco, Anderson Ferreira.

Em 2020, Anderson foi eleito prefeito de Jaboatão com 144.586 votos, com uma vantagem de mais de 60 mil votos para o segundo colocado. Em 2022, concorrendo para o Governo do Estado, Anderson foi o candidato mais votado no município, com 94.058 votos no primeiro turno, 24 mil votos à frente de Raquel Lyra, que foi para o segundo turno e terminou vencedora do pleito.

Caruaru representa primeiro embate com Raquel

No quarto maior domicílio eleitoral do estado, João marca presença frequente nas redes sociais e na campanha de TV do pedetista. No vídeo mais recente envolvendo os dois candidatos, o recifense enfatiza a admiração que possui por Queiroz.

“Onde você andar na política aqui do estado, você é um cara conhecido e respeitado. No Congresso, as pessoas lhe conhecem, o presidente Lula, eu sou testemunha disso. Você é um cara de respeito político Brasil afora”, disse.

Ainda no vídeo, com os dois no palanque, João diz que “se morasse em Caruaru e tivesse três votos, dava os três para Zé”.

Caruaru possui o quarto maior domicílio eleitoral de Pernambuco, com 247.055 eleitores e representa outro desafio duro para João e seu grupo político, já que a tarefa passa por vencer o atual prefeito Rodrigo Pinheiro (PSDB), apoiado pela governadora Raquel Lyra.

A disputa, de acordo com pesquisa Datafolha deste mês, indica empate técnico entre Pinheiro e Queiroz, encaminhando um segundo turno entre os dois.

Apoio discreto em Olinda

Em Olinda, terceiro maior domicílio eleitoral do estado (300.304 eleitores), João apoia a candidatura de Vinícius Castello (PT), de forma mais discreta. Em junho, o prefeito recifense confirmou o apoio ao petista, em foto que aparece ao lado de Vinícius, do seu irmão e deputado federal Pedro Campos (PSB), além da deputada estadual Gleide Ângelo (PSB).

“Olinda sabe que pode contar com o nosso apoio. Por isso, o PSB decidiu seguir ao lado de Vinicius Castello”, diz João, na publicação.

Apesar da presença discreta de João, a candidatura de Vinícius conta com um apoio mais ativo de Pedro Campos.

A missão em Olinda também passa por vencer a força política atual do município, representada pelo atual prefeito Professor Lupércio, eleito nas últimas duas disputas municipais, colocando como sua sucessora a candidata Mirella Almeida (PSD), apoiada pela governadora Raquel Lyra e por Marília Arraes, que hoje compõe o palanque de João em Recife.

Em Paulista, nova disputa com Raquel

No sétimo domicílio eleitoral de Pernambuco, Paulista (235.231 eleitores) traz um contexto de mais uma disputa entre João e Raquel, com o prefeito recifense apoiando Júnior Matuto (PSB) e a governadora apoiando Ramos (PSDB).

Júnior foi prefeito de Paulista por dois mandatos, entre 2013 e 2020 e, após quatro anos, volta para concorrer ao cargo novamente, agora adicionando ao currículo o cargo de deputado estadual, assumindo a cadeira do ex-deputado José Patriota, em setembro.

A concorrência de Júnior aparece na figura de Ramos (PSDB), ex-deputado estadual e ex-vereador do município, com apoio da governadora Raquel Lyra no palanque e nas redes sociais. O atual prefeito, Yves Ribeiro (PT), desistiu de concorrer à reeleição, às vésperas das convenções partidárias e não se envolveu no pleito até o momento.

No Cabo, apoio esbarra na Justiça Eleitoral

No Cabo de Santo Agostinho, o apoio de João é ao ex-prefeito Lula Cabral (Solidariedade). Ao lado de Marília Arraes, o prefeito do Recife esteve no palanque, no ato de oficialização da candidatura de Cabral, em agosto.

No entanto, Lula tem sofrido sucessivas derrotas na Justiça Eleitoral, após o TRE-PE negar o registro da candidatura do ex-prefeito, sendo a última derrota na última segunda-feira (30). Apesar do imbróglio na Justiça, a campanha de Lula segue ativa, com João presente em publicações do ex-prefeito nas redes sociais.

A missão no Cabo passa por superar o atual prefeito e candidato à reeleição Keko do Armazem (PP), que conta com o apoio de Raquel Lyra. Em 2020, Keko foi eleito derrotando Lula com mais de 20 mil votos de diferença.

Outras cidades

Camaragibe

Em Camaragibe, o apoio de João é ao ex-secretário de Serviços Públicos do município, Diego Cabral (Republicanos), que concorre contra o ex-prefeito Jorge Alexandre (PODE). Assim como Lula Cabral no Cabo, Diego chegou a ter sua candidatura indeferida pelo TRE-PE, mas posteriormente reavaliada e deferida.

Abreu e Lima

Na disputa eleitoral em Abreu e Lima, o atual prefeito Flávio Gadelha (PSB) concorre à reeleição e conta com João Campos no palanque. Em 2020, então candidato pelo PSL, Flávio foi eleito com mais de 27 mil votos.

Cientista político vê movimento claro de João visando 2026

O cientista político Antônio Henrique Lucena vê os movimentos de apoio a candidatos em PE como um sinal de articulação para 2026 e não descarta que João vislumbre até uma eventual candidatura para presidência no futuro.

“Temos indícios de que de fato joão tá percorrendo não apenas para governador, mas também uma possível presidência lá na frente. Então a ideia é fazer bons governos, sair com popularidade alta”, disse.

Antônio destacou a importância de construir apoios no interior do estado, para quem pretende uma candidatura competitiva para 2026.

“Esse movimento de apoio de candidatos do interior é algo que ele aprendeu com o próprio Eduardo Campos, que buscava justamente ter essa articulação para além da Região Metropolitana. Lembrando que o apoio de prefeitos para a eleição de governador é muito relevante. Quanto mais prefeitos você tiver de aliado, melhor. Isso gera um efeito multiplicador, com prefeito, vereador, todo mundo, incentivando voto naquele candidato e isso se ramifica, potencializando muitos votos. Se você não tem isso, fica muito mais difícil”, disse.

Antônio completou, enfatizando que a disputa natural de 2026 seria contra a governadora Raquel Lyra, destacando a dificuldade enfrentada por ela no momento político recente e lembra que os próximos anos “serão decisivos”.

“Acredito que assegurar a prefeitura do Recife já seria algo extremamente importante (para João), porque desmantela a oposição. A candidata natural, lá na frente, seria Raquel Lyra, que teve problemas no seu mandato e precisamos ver se ela consegue se recuperar. Esses próximos anos serão decisivos nesse processo”, completou.