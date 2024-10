Debate RJ: veja como foi o debate para prefeitura do Rio de Janeiro da Globo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na noite desta quinta-feira (3), a Globo transmitiu o último debate antes do primeiro turno das eleições para a prefeitura do Rio de Janeiro.

O debate começou às 22h e contou com a participação de cinco candidatos: Alexandre Ramagem (PL), Eduardo Paes (PSD), Marcelo Queiroz (PP), Rodrigo Amorim (União Brasil) e Tarcísio Motta (PSOL).

Este é o último grande encontro antes do dia da votação, marcado para o próximo domingo (6).

Eduardo Paes, atual prefeito e candidato à reeleição, teve a oportunidade de defender sua gestão e apresentar propostas para os próximos anos, caso seja reeleito. Já os demais candidatos aproveitaram o espaço para questionar o atual governo e expor suas próprias ideias para o futuro da cidade.

O candidato bolsonarista, Rodrigo Amorim, apesar de estar com a candidatura indeferida pelo TRE-RJ, participou do debate, afirmou estar sofrendo perseguição 'igual outros conservadores do Brasil', e realizou dobradinha, com Ramagem, tendo o prefeito Paes como alvo dos ataques.

Tarcísio Motta e Marcelo Queiroz também fizeram críticas ao atual cenário da cidade, focando em temas como segurança pública, educação e saúde.

Dobradinha bolsonarista

No debate, Alexandre Ramagem e Rodrigo Amorim, candidatos da direita, formaram uma clara aliança, citando repetidamente o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante a troca de elogios, ambos destacaram pontos em comum de suas campanhas e centraram os ataques no atual prefeito e candidato à reeleição, Eduardo Paes, líder nas pesquisas.

Ramagem, segundo colocado nas pesquisas, também se distanciou do governador Cláudio Castro, criticado por Paes, e focou em seu apoio a Bolsonaro, afirmando: "Eu sou liderado por Jair Messias Bolsonaro", enquanto minimizou o papel de Castro na sua campanha.

Outro ponto destacado no debate foi a aliança de Paes com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ramagem tentou explorar o apoio do presidente, acusando Paes de "esconder Lula atrás do armário".

Paes, por sua vez, relativizou essa parceria, afirmando: "Eu sou aliado do presidente Lula, mas não somos iguais. Trabalhamos juntos", mantendo o foco na sua gestão local e evitando a nacionalização da discussão, estratégia dos candidatos bolsonaristas.

Estratégias dos outros candidatos

O candidato do PSol, Tarcísio Motta, utilizou seu tempo no debate para criticar duramente a gestão atual, reafirmou ser um candidato "realmente de esquerda" e deu propostas focando em questões de desigualdade social e no campo de esquerda.

Já Marcelo Queiroz, escapou, durante todo o debate, de polemicas envolvendo os nomes de Jair Bolsonaro e do presidente Lula, se colocando como um candidato de centro. Invés, Queiroz aproveitou seus momentos de fala para apresentar suas propostas sobre os temas debatidos.