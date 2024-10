Em reta final de campanha, Dani Portela visita Ilha de Deus e critica a atual gestão: "Não apoio remover a população para obras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata à Prefeitura do Recife, Dani Portela (PSOL), visitou a Ilha de Deus, na zona sul da cidade, nesta sexta-feira (04). O local é uma comunidade de pescadores, onde a maioria da população sobrevive da pesca do sururu e do cultivo de camarão. Ela conversou com moradores e lideranças dos movimentos sociais, além de participar de uma entrevista na rádio comunitária Caranguejo Uçá.

“É com muita honra, nesta reta final de campanha, estar presente aqui na Ilha de Deus. Este lugar é muito importante para mim e para o Recife, porque tem muita vida sendo gerada aqui. A vida que vem do mangue, das mulheres, da população negra”, ressaltou a postulante.

Dani também criticou a atual gestão, afirmando que não apoia “remover a população dos lugares onde moravam há mais de 20 anos para a construção de parques, dentre outras obras”. Ela complementou dizendo que considera as indenizações irrisórias: “Conversamos com famílias que chegaram a receber R$1,4 mil”.

Portela também abordou temas como preservação do meio ambiente e gestão de resíduos sólidos. Segundo ela, atualmente, no Recife, apenas 2% do lixo coletado é reaproveitado. “Não é só falar sobre educação ambiental. Essa atitude é importantíssima, mas são necessárias ações concretas do poder público para que possamos fazer isso. Justiça ambiental é justiça social. Não podemos investir no meio ambiente sem antes entender as desigualdades que são produzidas pela injustiça social”.

Ela afirmou que suas principais propostas, caso eleita, envolvem ampliar o investimento em educação ambiental, citando a coleta seletiva e a criação de mais pontos de coleta pela cidade. “Além disso, queremos implementar uma política de preservação do manguezal e despoluição gradual dos rios da cidade, atrelando a maior cobertura do saneamento básico”.