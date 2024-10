Gilson Machado e Leninha Dias realizam caminhada no Ipsep e carreata na Imbiribeira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na agenda do candidato, iniciativas para requalificação urbana e gestão sustentável foram o alvo das propostas defendidas por Gilson Machado

Nesta sexta-feira (4), o candidato à prefeitura do Recife, Gilson Machado (PL), junto com a vice-candidata Leninha Dias (PL) e os candidatos a vereador Edileuza Sobreira (PL), Sidney Édipo (PL) e Gilson Filho (PL), realizou uma caminhada pelo bairro do Ipsep. Durante o evento, Gilson cumprimentou diversos eleitores e apresentou suas propostas para a cidade.

Entre as principais iniciativas defendidas por Gilson, destaca-se a requalificação de áreas afetadas pelo acúmulo de lixo, com a participação ativa da comunidade. O candidato propõe a criação de hortas orgânicas coletivas e espaços de lazer, buscando envolver os moradores na construção e preservação dos espaços, além de contar com o apoio da iniciativa privada local.

“Queremos transformar a cidade, promovendo a limpeza e despoluição dos canais e rios, criando corredores paisagísticos que substituam imagens de abandono e poluição”, afirmou Gilson durante a caminhada. Ele ressaltou a importância de parcerias para encontrar soluções sustentáveis para o descarte do lixo, com foco na transformação de resíduos em energia.

MAIS PROPOSTAS

Outra proposta é o IPTU Sustentável, que oferecerá descontos a contribuintes que adotarem práticas de sustentabilidade, como a instalação de placas fotovoltaicas e ampliação de áreas verdes. Além disso, Gilson pretende implementar máquinas automatizadas para a coleta de material reciclado em pontos estratégicos da cidade, permitindo que os cidadãos façam o descarte correto e sejam remunerados com créditos em conta bancária após uma quantidade mínima de resíduos reciclados.

Após a caminhada no Ipsep, Gilson e Leninha seguiram com uma carreata pela Imbiribeira, onde continuaram a dialogar com os eleitores e apresentar suas propostas.