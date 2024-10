Na reta final da campanha, Raquel Lyra visita Gravatá e reforça apoio a Joaquim Neto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta sexta-feira (4), a governadora Raquel Lyra esteve em Gravatá para reafirmar seu apoio ao candidato a prefeito Joaquim Neto, a dois dias das eleições municipais. O encontro ocorreu em um almoço no restaurante no bairro do Cruzeiro, com a presença de Leo Giestosa, vice na chapa, e candidatos a vereador da coligação Unidos por um Futuro Melhor.

Raquel destacou a importância de Joaquim para o futuro de Gravatá, garantindo total apoio do governo estadual caso ele seja eleito. Ela anunciou que a construção de novas creches será uma das prioridades da parceria, além de melhorias no sistema de saúde e obras de infraestrutura.

"Joaquim, você terá meu total apoio. Estamos trazendo a água do Rio São Francisco para melhorar o abastecimento, vamos concluir a estrada Gravatá-Uruçu-Mirim e vou te ajudar muito na saúde. Vai ter creche nova e faremos Gravatá cuidar melhor dos seus filhos", declarou a governadora.

AGENDA DE CAMPANHA

Joaquim Neto, em suas falas anteriores, tem constantemente destacado um dos maiores desafios que Gravatá enfrenta atualmente: os serviços de saúde, em especial a falta de uma maternidade e remédios. "Hoje as mães precisam se deslocar para municípios vizinhos para dar à luz. Houve inclusive, o caso de uma mãe que perdeu filhos gêmeos que nasceram em ambulância na estrada. Isso tem que acabar", disse. O último evento da agenda do tucano será a caminhada que acontecerá neste sábado à noite.