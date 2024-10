Veja onde estarão os candidatos à Prefeitura do Recife no último dia de campanha nas ruas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste sábado (5) chega ao fim as campanhas nas ruas dos candidatos às eleições municipais neste primeiro turno. Até a data de hoje, as candidatas e candidatos, partidos, federações e coligações podem usar alto-falantes ou amplificadores de som, das 8h às 22h, além de promover a distribuição de material gráfico e realizar caminhada, carreata ou passeata.

Os principais candidatos à Prefeitura do Recife têm agenda cheia neste sábado, percorrendo bairros com carreatas, passeatas e visitas a equipamentos públicos. Confira as agendas:

Dani Portela

9h - Mercado de Água Fria com Uilder, Edvaldo Junior, Tiago Silva e Fuba - candidatos à vereadores do Recife pelo PSOL

11h30 - Almoço no Mercado da Boa Vista

Bairro da Boa Vista

15h - Cosme e Damião do Aseobá - Afogados

R. Alfredo Maia, 39

16h - Caminhada na Várzea

R. Azeredo Coutinho, 11 - Várzea

Na República Independente da Várzea

20h - Caminhada De Bar em Bar

Praça do Arsenal - Bodega do Véio

Daniel Coelho

9H - Carreata em Campo Grande

Gilson Machado

8h- Café da manhã no mercado da Madalena.

R. Real da Torre, 521. Madalena, Recife.

10h- Mini carreata na Madalena e Iputinga.

11h- Mini carreata na Torre e Graças.

12h- Mini carreata no Rosarinho.

13h- Mini carreata na Encruzilhada.

15h às 22h- Carreata da Vitória. Passagem por Campo Grande, Encruzilhada, Arruda, Água Fria, Bomba do Hemeterio, Vasco da Gama, Casa Amarela, Jaqueira, Boa Vista, Pina, Boa Viagem, Setúbal.

João Campos

09h00 - Carreata

Local: Zona Norte

16h00 - Carreata

Local: Coque/Bode

17h30 - Carreata

Local: Zona Sul

Tecio Teles

9h - Carreata do candidato a vereador João Paulo Lustosa - Brasília Teimosa.

11h - Carreata do candidato a vereador George Bastos Pina.

14h - Gravação de conteúdo para as redes sociais.