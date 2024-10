Apuração das eleições municipais: conheça os vereadores eleitos em São Paulo 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A capital paulista, que é a maior do País, tem direito a 55 vereadores, sendo assim o município com maior número de vereadores do Brasil

A eleição para vereador na cidade de São Paulo foi marcada por uma disputa equilibrada entre os principais partidos e candidatos.

Para o mandato que vai durar pelos próximos quatro anos, a capital paulista, que é a maior do País, tem direito a 55 vereadores, sendo assim, o município com maior número de vereadores do Brasil.

Lucas Pavanato (PL) - 161.386 votos - 2,78%



Ana Carolina Oliveira (Podemos) - 129.563 votos - 2,24%



Dr. Murillo Lima (PP) - 113.820 votos - 1,96%



Sargento Nantes (PP) - 112.484 votos - 1,94%



Amanda Paschoal (PSOL) - 108.654 votos - 1,87%



Rubinho Nunes (União) - 101.549 votos - 1,75%



Luna Zarattini (PT) - 100.921 votos - 1,74%



Luana Alves (PSOL) - 83.262 votos - 1,44%



Dra Sandra Tadeu (PL) - 74.511 votos - 1,29%



Pastora Sandra Alves (União) - 74.192 votos - 1,28%



Silvão Leite (União) - 63.988 votos - 1,10%



Isac Félix (PL) - 62.275 votos - 1,07%



Zoe Martinez (PL) - 60.272 votos - 1,04%



Rodrigo Goulart (PSD) - 58.715 votos - 1,01%



Danilo do Posto de Saúde (Podemos) - 58.676 votos -



Gabriel Abreu (Podemos) - 58.581 votos - 1,01%



Edir Sales (PSD) - 58.190 votos - 1,00%



Alessandro Guedes (PT) - 58.183 votos - 1,00%



Celso Giannazi (PSOL) - 57.789 votos - 1,00%



Cris Monteiro (Novo) - 56.904 votos - 0,98%



Silvinho (União) - 53.453 votos - 0,92%



Thammy Miranda (PSD) - 50.234 votos - 0,87%



Nabil Bonduki (PT) - 49.540 votos - 0,85%



Janaina Paschoal (PP) - 48.893 votos - 0,84%



Fabio Riva (MDB) - 44.627 votos - 0,77%



Major Palumbo (PP) - 43.455 votos - 0,75%



Rute Costa (PL) - 43.090 votos - 0,74%



Sidney Cruz (MDB) - 42.988 votos - 0,74%



George Hato (MDB) - 42.837 votos - 0,74%



Sansão Pereira (Republicanos) - 42.229 votos - 0,73%



André Santos (Republicanos) - 41.379 votos - 0,71%

Hélio Rodrigues (PT) - 40.753 votos - 0,70%



Amanda Vettorazzo (União) - 40.144 votos - 0,69%



Marcelo Messias (MDB) - 40.079 votos - 0,69%



Marina Bragante (Rede) - 39.147 votos - 0,68%



Tripoli (PV) - 39.039 votos - 0,67%



Simone Ganem (Podemos) - 38.540 votos - 0,66%



Sandra Santana (MDB) - 38.326 votos - 0,66%



João Jorge (MDB) - 36.296 votos - 0,63%



Ely Teruel (MDB) - 35.622 votos - 0,61%



Professor Toninho Vespoli (PSOL) - 34.735 votos - 0,60%



Silvia da Bancada Feminista (PSOL) - 34.537 votos - 0,60%



Sonaira Fernandes (PL) - 33.957 votos - 0,59%



Dr. Milton Ferreira (Podemos) - 33.493 votos - 0,58%



João Ananias (PT) - 33.225 votos - 0,57%



Kenji Palumbo (Podemos) - 32.495 votos - 0,56%



Ricardo Teixeira (União) - 31.566 votos - 0,54%



Jair Tatto (PT) - 30.905 votos - 0,53%



Eliseu Gabriel (PSB) - 30.706 votos - 0,53%



Dheison (PT) - 30.575 votos - 0,53%



Senival Moura (PT) - 30.480 votos - 0,53%



Renata Falzoni (PSB) - 30.206 votos - 0,52%



Keit Lima (PSOL) - 27.769 votos - 0,48%



Adrilles Jorge (União) - 25.038 votos - 0,43%



Gilberto Nascimento (PL) - 22.306 votos - 0,38%

Como é o processo de eleição para vereador

A eleição para o cargo de vereador no Brasil ocorre através do sistema proporcional, diferente das eleições para presidente, governador, senador e prefeito. Nesse modelo, as vagas no Legislativo são destinadas aos partidos e não diretamente aos candidatos.

O eleitor escolhe um candidato, mas para que ele seja eleito, o partido precisa atingir o quociente eleitoral (QE), que é calculado pela divisão do total de votos válidos (excluídos os brancos e nulos) pelo número de cadeiras em disputa. Somente partidos que alcançam o QE têm direito a vagas.

Uma vez que o partido atinge o QE, é feito o cálculo do quociente partidário (QP), que define quantas cadeiras o partido vai ocupar no Legislativo. O QP é o total de votos válidos do partido dividido pelo quociente eleitoral.

Assim, os candidatos mais votados de cada partido que atingiu o QE são eleitos, respeitando o número de cadeiras conquistadas por suas respectivas legendas.

É importante deixar claro que, sim, é possível um vereador se eleger sem precisar do QE de seu partido. Para isso, o candidato deve receber a mesma quantidade de votos que o quociente eleitoral de cidade que concorre.

Por exemplo, em São Paulo, no ano de 2020, o QE foi de 92.738, para um candidato ganhar na cidade sem precisar dos votos do seu partido, deve alcançar essa quantidade de votos.

