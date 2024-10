Apuração das eleições: saiba o resultado para prefeito em Porto Velho em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com mais de 90% da urnas apuradas, Porto Velho terá disputa em segundo turno, de acordo com os resultados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral

Com mais de 95% das urnas apuradas, a eleição para prefeito de Porto Velho (RO) será definida no segundo turno. De acordo com os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a definição se dará entre Mariana Carvalho (União), que obteve 44,37% dos votos (109.456) e o Léo (Podemos), com 25,81% (63.665 votos).

PERFIL DOS CANDIDATOS

A deputada federal Mariana Carvalho é médica, bacharel em direito, tem 38 anos e nasceu em São Paulo. Ela está em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados e também já foi vereadora em Porto Velho. A candidata tem o apoio do prefeito Hildon Chaves (União), que não pode mais se reeleger porque já está em seu segundo mandato. O vice-prefeito eleito em sua chapa é Pastor Valcenir (PL), da Igreja Missionária Unida do Brasil.

Léo Moraes é formado em Direito, tem 34 anos e iniciou sua carreira política em 2012, como vereador de Porto Velho. Em 2014, foi eleito deputado estadual e, dois anos depois, concorreu a prefeito de Porto Velho pela primeira vez, chegando ao segundo turno. Em 2018, foi eleito deputado federal. A candidata a vice-prefeita em sua chapa é a advogada Magda dos Anjos.

Veja o resultado dos demais candidatos: