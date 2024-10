Apuração das eleições: veja o resultado para prefeito em Maceió

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após 100% das urnas apuradas, JHC (PL) foi reeleito com 83,25% dos votos válidos. Rafael Brito, do MDB, ficou em segundo com 12,74% dos votos válidos

O prefeito de Maceió (AL), João Henrique Caldas (PL) - conhecido como JHC -, foi reeleito no primeiro turno na capital alagoana.

A apuração terminou com o candidato do PL marcando 83,23% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou Rafael Brito (MDB), com 12,74% dos votos. A candidata Lenilda Luna (UP) terminou com 2,05%, Lobão (Solidariedade) marcou 1,88% e Nina Tenório (PCO), 0,08%.

JHC começou sua carreira política nas eleições de 2010. Naquele ano, ele obteve uma vaga na Assembleia Legislativa de Alagoas pelo PTN. Em 2020, renunciou ao mandato na Câmara dos Deputados para disputar a prefeitura da capital alagoana.

