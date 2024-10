Apuração das eleições: saiba o resultado para prefeito em Belém em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com mais de 90% da urnas apuradas, Belém terá disputa em segundo turno, de acordo com os resultados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral

Com mais de 90% da urnas apuradas, Belém terá disputa em segundo turno. De acordo com os resultados oficiais, Igor Normando (MDB), conquistou 44,77% do total de votos (348.174 votos). Em segundo lugar ficou o Delegado Eder Mauro (PL), com 31,51%(245.008 votos).

245.008 votos

O atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) ficou na terceira colocação, com 9,88%. Thiago Araújo (Republicanos) tem 7,82% e Jefferson Lima (Podemos), 4,53%.

PERFIL DOS CANDIDATOS

Candidato do Clã Barbalho, Igor Normando iniciou sua militância política aos 15 anos através do movimento estudantil ao dirigir a UMES (União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas). Em 2008 foi vice-presidente dos Estudantes do Pará e foi eleito dirigente da entidade máxima dos Estudantes no Brasil, a UNE, onde já passaram nomes como Ciro Gomes e José Serra.

Eleito vereador de Belém aos 24 anos de idade e sendo reeleito com o dobro de votos, foi campeão de proposições apresentados durante todos os mandatos, o que lhe rendeu o título de vereador mais produtivo do Norte do Brasil.

O delegado Éder Mauro já concorreu à prefeitura de Belém pelo PSD, em 2016, mas ficou na terceira posição. Em 2018, Éder Mauro foi novamente eleito deputado federal pelo Pará. A atuação dele no Congresso se dá pela defesa da flexibilização das leis sobre o armamento civil e pelo posicionamento contrário às políticas desarmamentistas, integrando a chamada Bancada Evangélica da Câmara dos Deputados.