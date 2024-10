Apuração: Quem ganhou para prefeito em Garanhuns? Veja resultado das eleições 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, teve uma disputa entre o atual prefeito Sivaldo Albino, candidato do PSB, partido de João Campos, e Izaías Régis (PSDB), ex-prefeito da cidade e aliado da governadora Raquel Lyra.

A cidade também contou com a candidatura de Gersinho Filho, do PL, partido de Jair Bolsonaro e Gilson Machado.

A escolha do candidato que comandará a cidade nos próximos quatro anos ocorreu neste domingo (6). Garanhuns tem 97.588 eleitores aptos a votar.

Quem ganhou em Garanhuns? Veja apuração

Com 90,53% das seções totalizadas, Sivaldo Albino (PSB) foi eleito prefeito de Garanhuns.

O município de Garanhuns está entre os vinte maiores colégios eleitorais do Estado, com 97.588 eleitores, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

Segundo o IBGE, a "Cidade das Flores" possui um total de 142.506 habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 3.077.111,825.

