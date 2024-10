Crimes eleitorais, ameaça e rixas: veja o balanço da SDS neste 1° turno de eleições municipais em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Operação Eleições 2024 "transcorre com tranquilidade em Pernambuco", segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), com intervenções pontuais e ocorrências de menor vulto. No balanço parcial do 1º turno, a SDS avalia ter alcançado "resultados positivos".

Das zero horas deste domingo (6) até o meio-dia, foram registradas 30 ocorrências em todo o Estado. Na última eleição municipal, foram 222 notificações no dia da eleição.

O maior quantitativo de registros foi motivado por crimes eleitorais diversos, seguido de ameaça, provocação, danos, rixas e vias de fato em razão dos conflitos políticos; corrupção eleitoral; lesão corporal em razão dos conflitos políticos; ameaça contra candidatos; boca de urna e desobediência às instruções da Justiça Eleitoral.

Ao lado de representantes de órgãos parceiros, autoridades da pasta e suas operativas estiveram, neste domingo, de prontidão no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. A missão tem como meta acompanha de perto o monitoramento das ações do policiamento, com participação online de agentes de segurança a partir dos Centros de Comando de Caruaru, no Agreste, e de Serra Talhada, no Sertão.

A Operações Eleições é um dos maiores eventos do calendário da SDS, devido à complexidade e grande planejamento operacional.

"Este domingo de eleições é a conclusão de um grande esforço operacional de todos os atores envolvidos, com mais de 10 mil agentes presentes nos municípios pernambucanos apenas no dia de hoje, a fim de assegurar o direito ao amplo exercício da democracia", avaliou o secretário da SDS, Alessandro Carvalho.

OCORRÊNCIA EM PESQUEIRA

Na manhã deste domingo (6), o monitoramento por drone no Centro Integrado de Comando e Controle de Caruaru flagrou dois indivíduos comprando votos, na zona urbana do município de Pesqueira.

A Políciia Militar de Pernambuco prendeu os suspeitos e os encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil de Pesqueira, onde foi instaurado inquérito para a investigação policial.