Eleições 2024: Candidata à prefeitura do Recife, Dani Portela votou acompanhada do filho

Candidata do PSOL votou na Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano, em Santo Amaro, na área central do Recife. Vice também estava presente

Candidata à prefeitura do Recife, Dani Portela (PSOL) votou na Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano, no bairro de Santo Amaro, na área central da cidade, por volta das 11h15 deste domingo (6).

A candidata estava acompanhada da candidata a vice, Alice Gabino (Rede), e do filho Jorge.



Na chegada ao local de votação, Dani comentou sobre a expectativa do resultado das eleições. E disse que a vitória dela nas urnas seria importante para o Recife.

"Uma surpresa muito boa para marcar um campo. Porque, não por acaso, a Raquel é Lyra, o João é Campos, o Daniel é Coelho. Todos vêm das mesmas famílias, dos mesmos grupos políticos que dominam nosso Estado e nossas cidades há séculos", disse.

"A campanha da Rede e do PSOL, dois partidos jovens, partidos menores, com muito menos condições de tempo de televisão, acesso a fundo partidário, dar um recado nessa eleição. Dizer que a gente precisa, sim, se comprometer com pessoas que não vão baixar as bandeiras em troca de votos apenas. Mais do que depositar votos, hoje é dia de depositar os nossos sonhos nas urnas", afirmou.

