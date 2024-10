Eleições 2024: Candidato à prefeitura do Recife, Gilson Machado votou na manhã deste domingo (6)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato à prefeitura do Recife, Gilson Machado, do PL, votou no Colégio Agnes Mackenzie, no bairro das Graças, na Zona Norte, por volta das 10h30 deste domingo (6).

Gilson chegou ao local de votação acompanhado da esposa e do filho e da vice na chapa, Leninha Dias.

"Vou para o segundo turno na eleição e vou ser prefeito do Recife no dia 1º de janeiro, acabar com o tentáculo da dinastia do PSB, que destruiu o estado de Pernambuco e destruiu a cidade do Recife", declarou à imprensa.

