Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Jaboatão dos Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste domingo (6), 487.924 eleitores do município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foram às urnas escolher seus candidatos para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. Ao todo, são eleitos 27 vereadores para os quatro anos de mandato.

Veja lista de vereadores eleitos em Jaboatão dos Guararapes:

Getulio Belem (PL);

Neneca do Piston (PL);

Eurico Moura (PL);

Charles Motorista (PL);

Nado do Caminhão (PL);

Lica do Microonibus (PP);

Adeildo da Igreja (PL);

Armando Junior (PL);

Melque Almeida (Mobiliza);

Marcio do Curado (PSD);

Robinson Biro Biro (Avante);

Adiel Agostinho (PRD);

Dr Tadeu Veterinário (PV);

Rebecca Regnier (PSD);

Sou Mais Hugo (PSD);

Eneias Marcelo (PRD);

Belarmino Sousa (DC);

Eladio Rangel (Solidariedade);

Neco Filho (PRD);

Henrique Metalúrgico (PT);

Vilmar da Mudança (Avante);

Jeane Candido (PRD);

Nivaldo do Gás (PP);

Marlus Costa (PP);

Pereira da Oficina (DC);

Irmão Jailton (PDT);

Marcelo Adriano (PDT).

Acompanhe ao vivo:

Qual função de um vereador?

É importante lembrar que novos representantes do poder legislativo municipal são responsáveis pela elaboração, discussão e votação de leis para as cidades, propondo benfeitorias, obras e serviços para o bem-estar da população em geral.

Quanto ganha um vereador?

O salário de um vereador depende do tamanho da população de sua cidade. O percentual aumenta de acordo com o número de habitantes e pode ser, no máximo, 20% da quantia recebida por um deputado estadual do estado.

Os vereadores eleitos no município de Jaboatão dos Guararapes, ganharão 24 mil reais.

Eleições 2024: acompanhe o resultado das eleições AO VIVO