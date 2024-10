Eleições 2024: confira resultado dos vereadores eleitos em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pouca mais de 300 mil eleitores do município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foram às urnas escolher seus candidatos para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal, neste domingo (6). Ao todo, são eleitos 17 vereadores para os quatro anos de mandato.

Veja lista de vereadores eleitos:

Saulo Holanda (MDB);

Eugênia Lima (PT);

Mizael Prestanista (PSD);

Felipe Nascimento (PSD);

Professor Marcelo (PSD);

Simplicio (PV);

Ricardo Sousa (Avante);

Márcio Barbosa (Avante);

Denise Almeida (PSD);

Jesuino Araújo (PSD);

Labanca (PV);

Biai (Avante);

Jadilson Bombeiro (PL);

Sarmento (PL);

Iran Barbosa (DC);

Milcon Rangel (MDB);

Sardinha (Agir).

Apuração ao vivo:

Quanto ganha um vereador?

O salário de um vereador depende do tamanho da população de sua cidade. O percentual aumenta de acordo com o número de habitantes e pode ser, no máximo, 20% da quantia recebida por um deputado estadual do estado.

De acordo com a prefeitura do município, os vereadores de Olinda ganham R$ 12.025,00

Eleições 2024: acompanhe o resultado das eleições AO VIVO