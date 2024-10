Eleições 2024: Elias Gomes, candidato em Jaboatão dos Guararapes, votou neste domingo (6)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato da Frente Popular à Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes (PT) registrou voto há pouco, neste domingo (6), na Escola Municipal José Rodovalho, em Candeias.

Acompanhado do senador Humberto Costa (PT) e do candidato a vice-prefeito, Rafael Arruda (MDB), Elias demonstrou confiante na vitória e agradeceu aos apoiadores e à militância pela "disposição em sair às ruas, encampar o sonho de reconstruir a cidade e devolver a dignidade às pessoas".

Em seguida, Elias seguiu para a Faculdade dos Guararapes (FG), em Piedade, onde acompanhou a votação de Rafael.

Ao sintetizar os meses de campanha, Elias destacou a parceria com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), na busca por recursos e investimentos, bem como a troca de experiências exitosas nas áreas de desenvolvimento econômico e social.

"Reunimos um time do bem e que não apenas caminhou ao nosso lado, mas contribuiu para elaboração de um plano de governo sustentável, formulado a partir das demandas da população de cada uma das sete regionais do município e pensado com foco no futuro da cidade. Estamos confiantes na vitória e certos de que o Jaboatão dos Guararapes vai viver um novo ciclo de conquistas e entregas a partir de 2025", disse Elias.

Após ter circulado por vias da cidade, Elias seguiu para a residência onde aguarda a apuração dos votos ao lado de apoiadores e da família.