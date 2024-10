Eleições 2024: Goiânia terá segundo turno entre Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (UB)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fred Rodrigues (PL), com 31,14% dos votos, e Sandro Mabel (UB), com 27,66%, vão disputar o 2º turno da eleição para a Prefeitura de Goiânia

Os candidatos Fred Rodrigues (PL), com 31,14% dos votos, e Sandro Mabel (UB), com 27,66%, vão disputar o 2º turno da eleição para a Prefeitura de Goiânia, capital de Goiás.

O resultado foi divulgado às 21h33, com 100% das urnas apuradas. A votação do segundo turno será no próximo dia 27 de outubro.

Ao todo, a capital teve seis candidatos. Adriana Accorsi (PT, 24,44%), Matheus Ribeiro (PSDB, 6,81%), Vanderlan Cardoso (6,57%, 45186 votos) e Rogério (Solidariedade, 3,14%).

Quem são os candidatos do 2º turno

Fred Rodrigues é formato em direito e já atuou como empresário e comunicador. Iniciou a atuação política em 2020, quando se candidatou a vereador por Goiânia, mas não foi eleito. Em 2022, ele foi eleito deputado estadual.

Sandro Mabel, de 65 anos, é formado em administração de empresa e foi deputado estadual por um mandato e exerceu o cargo de deputado federal por 20 anos.

