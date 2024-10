Eleições 2024: Mano Medeiros, candidato à reeleição em Jaboatão dos Guararapes, votou na manhã deste domingo (6)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O prefeito de Jaboatão dos Guararapes e candidato à reeleição, Mano Medeiros (PL), chegou à Faculdade Guararapes - UNIFG, no bairro de Piedade, por volta das 10h para votar.

Ele estava acompanhado da primeira-dama Andrea Medeiros, dos filhos André e Beatriz e da candidata à vice- prefeita irmã Babate. Juntos com Mano, o deputado federal André Ferreira e o presidente do PL, Anderson Ferreira, ex-prefeito. No local, Mano foi recebido pela mãe, Vera Inojosa.

"É importante este momento junto do povo, esse reconhecimento da população, do trabalho de Mano Medeiros. Temos muitas propostas e projetos pra levar adiante, e vamos construir todos, junto com o povo de Jaboatão. Estou otimista, mas vamos aguardar a apuração", declarou Mano Medeiros.