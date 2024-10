Eleições 2024: Polarização entre Raquel Lyra e João Campos decidirá 2º turno em Olinda e Paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As eleições do segundo turno nos municípios de Olinda e Paulista ganharam contornos de polarização entre candidatos: de um lado, os apoiados pela governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB); do outro, os aliados do prefeito eleito do Recife, João Campos (PSB).

Contrariando as pesquisas antes da eleição, Vinícius Castello (PT) foi o mais votado na disputa pela Prefeitura de Olinda com 38%, mais de 80 mil votos, e superou Mirella Almeida (PSD), candidata apoiada pelo atual prefeito professor Lupércio (PSD), e pela governadora Raquel Lyra (PSDB), que recebeu 30% dos votos e vai para a disputa do segundo turno. Izabel Urquiza (PL) ficou em terceiro lugar, com 24%, e Márcio Botelho (PP), com 4%. Nulos 5,67% e brancos 5,38%.

"Chegamos no segundo turno na liderança. É o povo de Olinda nas ruas dizendo que quer mudança. Vocês transformaram um sonho que nasceu da Barreira do Rosário em um projeto possível para mudar Olinda. Dos becos nascem muitos sonhos e o meu é transformar nossa cidade em uma potência. Quero ver uma Olinda justa e igualitária para todos os moradores. Olinda, bora mudar! É possível transformar sonhos em uma nova realidade para todos os olindenses", disse Vinícius Castello, convocando seus eleitores para seguir votando no segundo turno.

Enquanto Mirella Almeida conta com o apoio de Lupércio e Raquel Lyra, Castello terá a força do apoio do prefeito reeleito do Recife, João Campos, além de ser o candidato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar de ter terminado em segundo na eleição do primeiro turno, Mirella Almeida segue confiante na vitória no próximo dia 27 de outubro. "Essa campanha é de todos nós, de quem tem fé e acredita que nossa cidade merece mais, de quem sabe que juntos podemos ir além. Hoje, mais do que nunca, o nosso coração está cheio de gratidão e esperança pelo que estamos construindo. Agora, mais do que nunca, precisamos continuar firmes, acreditando no que já conquistamos e no que ainda está por vir. Vamos seguir com fé, com coragem e com o coração cheio de esperança. O futuro que tanto sonhamos está ao nosso alcance, e com vocês ao nosso lado, eu tenho a certeza de que vamos vencer", disse esperançosa Mirella Almeida.

Segundo turno em Paulista

Com o apoio da governadora Raquel Lyra, o ex-deputado Ramos Santana (PSDB) foi o mais votado na disputa pela Prefeitura do Paulista, com 44,36% (74.092 votos), mas não conseguiu se eleger no primeiro turno.

O ex-prefeito de Paulista, Júnior Matuto (PSB), que em algumas pesquisas antes da eleição chegou a liderar a intenção de votos, teve 30,66% (51.213 votos) e vai para a disputa do segundo turno - Lívia Álvaro (PP) com 9,45%, ficou em terceiro, Edinho Faz (PL) com 9,18%, em quarto, e 5,07% nulos e 4,52% brancos.

Matuto, que é o candidato de João Campos, já enfrentou Ramos na eleição municipal de 2016. Na ocasião, Júnior levou a melhor no primeiro turno. Porém, desta vez, a definição ficou para o segundo turno.