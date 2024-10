Eleições 2024: Olinda terá segundo turno entre Vinicius Castello e Mirella Almeida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vinicius Castello, do PT, teve 38,75% dos votos, enquanto Mirella Almeida, do PSD, teve 30,03%; Izabel Urquiza, do PL, levou 24,83%

O município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, terá segundo turno entre Vinicius Castello (PT, com 38,75% dos votos) e Mirella Almeida (PSD, com 30,03%). A finalização da apuração das urnas ocorreu às 19h38 deste domingo (6).

Izabel Urquiza, candidata do PL, teve 24,83% dos votos. Márcio Botelho (4,81%), Antônio Campos (1,51%) e Clécio Basílio (0,08) foram os demais candidatos.

Olinda é o terceiro maior colégio eleitoral de Pernambuco, ficando atrás apenas do Recife e de Jaboatão dos Guararapes.



Apuração do resultado:

Quem são Vinicius Castello e Mirella Almeida



Mirella Almeida (PSD) é ex-secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo do município, sendo a candidata do atual prefeito, Professor Lupércio (PSD).

Ela conta também com o apoio da governadora Raquel Lyra (PSDB), que participou de compromissos de campanha com a candidata, e do ministro da Pesca e Aquicultura e presidente regional do PSD, André de Paula.



Já o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Vinicius Castelo, foi vereador do município, eleito em 2020. Ele tem o apoio do presidente Lula, do atual prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Campos (PSB), dos senadores Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT), e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos.

Já a candidata do PL, partido de Jair Bolsonaro, Izabel Urquiza, teve na campanha o apoio dos irmãos Ferreira, Anderson e André Ferreira.

Terceiro maior colégio eleitoral

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), o município de Olinda é o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, com 300.304 eleitores, ficando atrás do Recife (1.219.973) e de Jaboatão dos Guararapes (487.929).

Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Olinda possui um total de 349.976 habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 5.788.249,961.



