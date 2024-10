Eleições 2024: Quem ganhou para prefeito em Goiana? Veja resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O município de Goiana está entre os vinte maiores colégios eleitorais de Pernambuco; a cidade conta com um pouco mais de 65 mil eleitores

Neste domingo (6), os eleitores do município de Goiana, no Litoral Norte de Pernambuco, foram às urnas votar para escolher prefeito e vereador.

O município está entre os vinte maiores colégios eleitorais do Estado, com 65.465 eleitores aptos a votar, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

Em 2024, os candidatos foram os seguintes:

Borbinha do Varejão (PDT)

Eduardo Honório (UNIÃO)

Fernando Veloso (Agir)

Quinho Fenelon (Republicanos)

Walter da ETP (PL)

ELEIÇÕES: Qual a idade mínima para ser prefeito?

Com um total de 81.055 habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 10.662.963,847 de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é um município de grande importância econômica para o Estado.

Quem é o novo prefeito de Goiana-PE?

Candidato pelo UNIÃO, Eduardo Honório venceu a eleição com 78,16% dos votos válidos.

Vale lembrar que ele está com a candidatura anulada sob júdice, ou seja, os votos recebidos são anulados até decisão judicial definitiva e ficam inválidos até o fim do processo.

Se o julgamento acontecer antes dele assumir e, por ventura, for condenado, o 2º colocado assume. Caso a condenação aconteça após a posse, será realizada uma eleição suplementar.

A Justiça Eleitoral barrou a candidatura de Honório após ter julgado que ele já se reelegeu quando disputou a Prefeitura de Goiana em 2020. O candidato estaria buscando o terceiro mandato consecutivo, o que é vedado.

Quinho Fenelon, do Republicanos, foi o segundo mais votado com 15,20% dos votos válidos.