Eleições 2024: Quem ganhou para prefeito em Gravatá? Veja resultado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Município do Agreste de Pernambuco conta com cinco candidatos ao cargo. Cidade tem mais de 65 mil eleitores; confira apuração ao vivo

Neste domingo (6), os 66.371 eleitores do município de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, puderam ir às urnas votar para escolher prefeito e vereador.

A disputa para o executivo municipal contou com cinco candidatos; confira:

Bruno Sales (Republicanos)

Joaquim Neto (PSDB)

Lu Ribeiro (PSOL)

Padre Joselito (Avante)

Rodolfo Silva (Novo)



De acordo com os dados do TRE-PE, Gravatá está entre os vinte maiores colégios eleitorais do Estado.

Acompanhe a apuração ao vivo

Com 97,83% das seções totalizadas, Padre Joselito (Avante) foi reeleito em Gravatá.

Município de Gravatá

Gravatá fica a 81 km do Recife, e está localizada às margens do Planalto da Borborema. O município é composto por três distritos: Gravatá, Mandacaru e Uruçu-mirim, e tem 86.516 habitantes, de acordo com o último Censo do IBGE.

Com PIB (Produto Interno Bruto) estimado em R$ 1.359.681,348, a cidade aumenta de população em períodos específicos, como as festividades de São João e em feriados, sendo um destino bastante procurado por turistas.

ELEIÇÕES: Qual a idade mínima para ser prefeito?