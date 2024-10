Eleições 2024: Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, vota em Caruaru, no Agreste do Estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora votou no Colégio Diocesano. Ela estava acompanhada do candidato à reeleição na cidade, Rodrigo Pinheiro, e dos filhos

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, votou às 11h, neste domingo (6), acompanhada do candidato à reeleição Rodrigo Pinheiro (PSDB) no Colégio Diocesano, em Caruaru, no Agreste do Estado.





A governadora também estava acompanhada do pai, João Lyra, e dos dois filhos.

"É através do voto que a gente muda e garante as transformações na vida das pessoas. Boa votação para todos", disse Raquel Lyra.

A chefe do Executivo Estadual falou sobre a importância do processo democrático e a contribuição do governo de Pernambuco para garantir uma eleição de paz. O Estado realizou investimentos de R$ 6,7 milhões para reforçar o efetivo de segurança pública em todos os municípios, com aumento do efetivo em 19,15% a mais do que no primeiro turno das eleições estaduais de 2020.

"Pernambuco sempre foi um estado que lutou muito pela democracia. Temos a confiança de que hoje será um dia de festa. Ativamos mais de 37 mil postos de trabalho extras nesse primeiro turno. Estamos trabalhando para que todos possam ir às urnas em paz escolher os seus candidatos de acordo com as propostas que entendem ser as melhores para as suas cidades", enfatizou a governadora Raquel Lyra.

Em seguida, a gestora acompanhou a votação do ex-governador João Lyra Neto na Escola Municipal Álvaro Lins, também em Caruaru.

Ao lado da governadora, também estavam assessores e apoiadores da candidatura do atual prefeito, que foi vice de Raquel no período em que ela esteve à frente da gestão de Caruaru.