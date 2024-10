Eleições 2024: Segundo turno é confirmado em Belém (PA); veja candidatos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As eleições para prefeitura de Belém, capital do Pará, já estão com segundo turno confirmado. Após a apuração das seções, os candidatos Igor (MDB), com mais de 350 mil votos, e Delegado Eder Mauro (PL), com mais de 245 mil votos, irão para a disputa do pleito.

A votação do segundo turno ocorrerá no último domingo de outubro, dia 27, das 8h às 17h.



No município, o percentual de votos nulos foi de aproximadamente 3%, enquanto a média de votos em branco foi de 1,9%.