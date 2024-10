Eleições 2024: TRE-PE diz que votação aconteceu com tranquilidade e sem filas na maior parte de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Somente no município de Vertentes, no Agreste do Estado, foi registrada uma ocorrência que resultou na prisão em flagrante de seis pessoas

O 3º balanço do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE), divulgado no fim da tarde deste domingo (6), destaca que a votação aconteceu com tranquilidade e sem filas na maior parte das seções eleitorais de Pernambuco.

Somente no município de Vertentes, no Agreste do Estado, foi registrada uma ocorrência que resultou na prisão em flagrante de seis pessoas.

"Está tudo muito calmo. As filas praticamente inexistem", avaliou o diretor-geral do TRE-PE, Orson Lemos. "Nós não temos notícias de nenhuma fila acima de 5 ou 6 pessoas. Em todos os lugares em que nós perguntamos, a maioria é com 1 ou 2 pessoas e, quando tem uma fila, é com 5 pessoas."

Para o diretor-geral, a expectativa é que, com o encerramento da votação, às 17h, a transmissão dos resultados possa ser iniciada imediatamente. Nestas eleições, o TRE-PE passa a adotar pela primeira vez em grande escala os chamados Pontos de Transmissão Secundários (PTS), que vão ampliar em quatro vezes a transmissão dos resultados eleitorais.

Prisão em flagrante em Vertentes

Até o momento, a única ocorrência mais grave foi registrada no município de Vertentes, no Agreste, onde houve a prisão em flagrante de seis pessoas.

"Nós tivemos uma audiência de custódia por um flagrante de prisão feito pela polícia no município de Vertentes, na 46ª Zona Eleitoral, e a condução para a delegacia da polícia de Santa Cruz do Capibaribe", detalhou.

"Essa ocorrência foi de seis homens detidos pela tipificação do artigo 301 do Código Eleitoral, qual seja, o uso de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou deixar de votar, e também pelo Estatuto do Desarmamento, por porte ilegal de arma de fogo."

O juiz de garantia, Leon Elias Nogueira Barbosa, do município de Pesqueira, realiza a audiência de custódia. Segundo portaria do TRE-PE, a audiência não pode ser feita pelo juiz da cidade onde o flagrante aconteceu. "Nesse caso, o sorteado foi o juiz de Pesqueira, na 56ª Zona Eleitoral, Leon Elias Nogueira Barbosa", esclareceu.

Menos de 1% das urnas substituídas

O número de urnas eletrônicas que precisaram ser substituídas permanece dentro do previsto pela Justiça Eleitoral. Até o início da tarde, foram 206, o equivalente a 0,85% do total. "É um quantitativo pequeno, ainda aquém da nossa estimativa. Na última eleição, tivemos algo perto de 2%", pontuou o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, George Maciel.

Nos municípios com mais de 200 mil habitantes, onde é possível haver segundo turno, foram registradas as seguintes quantidades de equipamentos substituídos: Recife (14), Olinda (7), Jaboatão dos Guararapes (12), Caruaru (13), Petrolina (3) e Paulista (6).