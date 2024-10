Eleições 2024: 'Urnas estão funcionando normalmente', diz diretor-geral do TRE-PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em entrevista à Rádio Jornal, na manhã deste domingo (6), o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), Orson Lemos, afirmou que o início da votação do primeiro turno das eleições 2024 acontece sem transtornos.



"Todas as urnas e colégios eleitorais estão trabalhando normalmente, sem nenhuma intercorrência no momento", disse Lemos.

O diretor-geral do TRE-PE também disse que Pernambuco foi um dos estados do País com maior número de denúncias no aplicativo Pardal, que recebe denúncias de propaganda eleitoral irregular na internet.

"Estamos fazendo uma força-tarefa para passar tudo para a Polícia Federal, já que se trata de crime. É importante lembrar para o eleitor que basta fotografar, filmar e mandar, que tudo será investigado e pode gerar processo", afirmou.

Orson reforçou que o derrame de santinhos, tão comum perto de locais de votação, é crime. "Se alguém filmou (e denunciou), o processo vai chegar."

