Eleições 2024: Paulista, em Pernambuco, terá segundo turno entre Ramos e Junior Matuto

De acordo com o TRE-PE, o município do Paulista é o sexto maior colégio eleitoral do Estado; confira apuração em tempo real

O município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), terá segundo turno entre os candidatos Ramos (PSDB, com 44,36% dos votos) e Junior Matuto (PSB, com 30,66%).

Sete candidatos concorreram ao cargo executivo. Os demais candidatos foram Lívia Álvaro (9,45%), Edinho Faz (9,18%), Francisco Padilha (4,04%), Souza Vigilante (2,19%) e Maurílio Feitosa (0,13%).

Apuração dos votos em tempo real:

Assim que o resultado da eleição para Prefeitura de Paulista for divulgado, essa reportagem será atualizada com os números oficiais da apuração do TRE-PE.

Segundo turno

Já o candidato pelo Partido da Social Democracia Brasileira, Ramos, conta com o apoio da base da governadora Raquel Lyra (PSDB) e da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania).

Junior Matuto, já conhecido por seus mandatos anteriores (2012-2020), tem forte apoio político, como o do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do atual prefeito e candidato à reeleição pelo Recife, João Campos (PSB).

O candidato do Partido Democrático Trabalhista, Francisco Padilha, tinha o apoio do presidente Lula (PT) e dos senadores Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT).

O candidato do Partido Liberal, Edinho Faz, contou com o apoio do ex-presidente Bolsonaro e dos irmãos Ferreira, Anderson e André Ferreira. Já Lívia Álvaro, do Partido Progressista, entrou na disputa pela prefeitura do Paulista com o apoio do deputado federal Eduardo da Fonte (PP), atual presidente estadual do partido.

Maurilio Feitosa o Novo (PRTB), e Souza Vigilante, do Partido da Mobilização Nacional, teve o apoio do deputado federal Tulio Gadelha (Rede), também estavam na disputa pela cidade do Paulista.



Município do Paulista

Dados do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) apontam que o município do Paulista é o sexto maior colégio eleitoral do Estado, com 235.231 eleitores.

O último Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostrou que a cidade possui um total de 342.167 habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 5.591.651,533.



