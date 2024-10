Eleitora falece em seção eleitoral no Jardim Botânico, zona sul do Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma eleitora faleceu dentro de uma seção eleitoral durante o pleito neste domingo, 6, no Jardim Botânico, bairro da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada na Escola Municipal Camilo Castello Branco, informou o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

"Ela faleceu dentro da seção, infelizmente, mas o corpo já foi removido", informou o juiz Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo, responsável pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral na capital fluminense.

Após a ocorrência, o TRE-RJ providenciava a mudança da seção para outra sala no mesmo local. Apesar do infortúnio, Figueiredo informou que a eleição no Estado transcorria dentro da normalidade. "Um total de 534 urnas deram algum tipo de problema, mas nem todas necessitaram substituição, nós substituímos 266 urnas", contou Figueiredo.

Até 14h50, foram registrados em todo o Estado 24 ocorrências de eventuais crimes eleitorais: 12 registros de boca de urna; 4 de propaganda eleitoral; 3 registros de crime eleitoral sem especificação; 3 de compra de voto e 2 de desobediência.