"Eu sou muito grato à generosidade do povo do Recife", diz João Campos, dedicando a vitória a seu pai

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

"Urnas confirmaram o resultado das pesquisas de opinião e João Campos (PSB) foi reeleito prefeito do Recife no 1° turno das eleições 2024

O prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), fez uma curta fala à imprensa na noite deste domingo (6), após a vitória no primeiro turno das eleições. Ele chegou ao local da coletiva de imprensa no Hotel Luzeiros, no Pina, cantando "Vai avançar, a Frente Popular", junto com o vice-prefeito eleito Victor Marques e a equipe de campanha.

No palanque, ele estava acompanhado da mãe Renata Campos, além de Silvio Costa Filho, Isabella de Roldão, Marília Arraes, Pedro Campos, Sileno Guedes, secretários, Fernando Dueire, Felipe Carreras, Raul Henry e outros aliados. Ao subir ao palco ouviram o coro: "O povo quer, ninguém segura, é João e Victor na prefeitura".

Em fala curta à imprensa, o prefeito reeleito João Campos agradeceu a vitória ao povo recifense - JAILTON JR/JC IMAGEM

A fala do prefeito reeleito foi de agradecimento ao povo do Recife. "A nossa vitória foi do tamanho da generosidade do povo do Recife", disse. João Campos também fez questão de dedicar a vitória a seu pai, o ex-governador Eduardo Campos, que morreu em um acidente de avião no dia 13 de agosto de 2020, quando João tinha 20 anos. Nesse momento, o prefeito se emocionou quando as pessoas começaram a gritar: Eduardo, guerreiro do povo brasileiro!'

GERALDO JULIO

Na sua declaração. João Campos também um agradecimento especial ao ex-prefeito Geraldo Julio, pessoa importante nos bastidores das eleições e que saiu dos holofotes desde acusações durante a pandemia da covid-19. Geraldo foi prefeito por duas vezes e a marca de maior votação da história do Recife era dele, desde a redemocratização. A menção pode sinalizar que o ex-prefeito possa voltar a assumir algum cargo público e emprestar sua experiência à gestão, sobretudo se João Campos deixar o Recife para disputar o governo de Pernambuco.

Em coletiva de imprensa, o prefeito reeleito João Campos dedica vitória à história do pai, Eduardo Campos - JAILTON JR/JC IMAGEM

UNIDADE E TRABALHO

"Recife nao cabe ignorancia, prepotência, ataques divididos. Eu não precisei falar o nome de nenhum dos adversários, respeitei todos eles. O recado veio na urna e quem deu foi o povo do Recife. Nada na vida vence o trabalho. Eu sei o quanto nós trabalhamos. Gastamos tempo juntando e não dividindo. Agora mais do que nunca vou seguir trabalhando e amanhã vou inaugurar obra como prefeito do Recife. A brincadeira tá começando agora. Eu tenho certeza qhe meu pai tá muito orgulhoso. Não tenho duvida que ele ta feliz e orgulhoso. Penso nele todos os dias da minha vida".