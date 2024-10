Mano Medeiros é reeleito no primeiro turno: "São quatro anos para fazer muito mais por Jaboatão"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O atual prefeito Mano Medeiros (PL) confirmou o favoritismo apontado pelas pesquisas e foi reeleito à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes no primeiro turno com 55,93%, o que representou 180.810 votos. Com a vitória, Mano se tornou o quarto prefeito do município a conseguir a reeleição.

Clarissa Tércio (PP) ficou em segundo lugar, com 20,23%. Elias Gomes (PT) ficou em terceiro, com 18,41% e Daniel Alves (Avante) em quarto com 5,43%. Os votos nulos representou 4,89% e brancos 4,64%.



"Queria agradecer a todo jaboatonense que exerceu o seu direito da democracia de votar neste domingo. Hoje foi um dia muito especial, muito importante para os cidadãos de Jaboatão e, para mim, em especial. Estou transbordando de alegria com essa expressiva votação, com 55% da população de Jaboatão votando em mim. Fico muito feliz com esse reconhecimento pelo trabalho que foi feito, campanha limpa e resultado do bem é esse: o povo aprovando a nossa reeleição. Vamos em frente para mais um mandato", agradeceu Mano Medeiros.

Com o desafio de mais um mandato, Mano pretende seguir a mesma estratégia de diálogo com a população na hora de comandar o município. "São quatro anos para fazer muito mais, para fazer um planejamento e reprogramar Prefeitura de Jaboatão. E uma coisa que sempre insistido e vou fazer que é conversar com a população. A sociedade civil tem assento da Prefeitura. Então, vamos conversar com a população e está na rua, junto com o povo, que esse foi o grande diferencial da minha reeleição", enfatizou o prefeito reeleito.

Mesmo não se apoiando na imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral, Mano Medeiros, que é católico e representa o voto da direita conservadora, conquistou boa parte da fatia dos votos evangélicos de Clarissa Tércio ao convocar Irmã Babate (PL), ligada à Assembleia de Deus, para ser sua vice.

Nos próximos quatro anos, Mano também contará com uma Câmara Municipal conservadora e disposta a apoiar o seu novo mandato, já que dos 27 vereadores eleitos, 11 são do PL, mesmo partido do prefeito reeleito.



Concorrentes



Clarissa Tércio, que ficou na segunda colocação, agradeceu o apoio recebido na eleição e reafirmou o compromisso com a cidade. "Chegar em segundo lugar na apuração dos votos não é uma derrota para mim. É a prova de que Jaboatão reconhece e valoriza a coragem, a transparência e o trabalho incansável que colocamos nesta campanha. Fiz uma campanha baseada na verdade, com muita dedicação e fé, e nunca baixei a guarda", declarou a candidata do PP.



"Quero deixar claro que eu não vou desistir de Jaboatão. Continuarei trabalhando para o desenvolvimento da nossa cidade, sempre fazendo a boa política – uma política responsável, honesta e em favor do povo. Agradeço imensamente a todos os jaboatonenses que acreditaram em mim e no meu vice, Charles Rodrigues. Juntos, continuaremos a investir no futuro de Jaboatão, minha terra querida, porque este é apenas o começo de uma jornada que seguirá firme e forte", complementou Clarissa Tércio.



Já o candidato do PT à Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes, também deixou mensagem de agradecimento aos seus eleitores após o resultado final. “Em primeiro lugar, quero agradecer a cada cidadão e a cada cidadã que nos confiou o voto e caminhou ao nosso lado nesse amplo e democrático processo na busca pela construção de uma cidade melhor e mais igualitária do ponto de vista social e econômico. É preciso também ressaltar o apoio que recebemos dos partidos que integraram a nossa base, um reconhecimento que faço em nome do PT. A nossa trajetória é de luta no campo democrático e continuaremos a buscar soluções e alternativas para o povo do Jaboatão dos Guararapes, ao qual, mais uma vez, endereço meu mais profundo sentimento de gratidão. Obrigado a todos e a todas", agradeceu o petista.

