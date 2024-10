Resultado das eleições: saiba o resultado para vereador de Goiânia 2024

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste domingo, 6 de outubro, a cidade de Goiânia, no estado de Goiás, escolheu os novos vereadores que vão ocupar as 39 cadeiras da Câmara Municipal do município pelos próximos quatro anos.



De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiânia conta com uma população de aproximadamente 1,4 milhão de habitantes, sendo 1 milhão de eleitores aptos a votar.

A capital goiana é um dos maiores colégios eleitorais da região Centro-Oeste.



Assim que o resultado da eleição para vereador em Goiânia for divulgado, essa reportagem será atualizada com os números oficiais da apuração do TRE-GO.

Qual o mínimo de votos para um vereador ser eleito?



No Brasil, o processo para eleger um vereador envolve atingir, no mínimo, 10% do quociente eleitoral (QE) da cidade, um cálculo que define o número de votos necessários para que um candidato seja eleito.

Além de atingir esse percentual, o candidato precisa estar dentro do número de vagas que o partido ou coligação conquistou.

Vereadores eleitos em Goiânia em 2024