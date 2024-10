Resultado para prefeito em Curitiba: Vai ter 2º turno? Confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os candidatos Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) irão disputar o segundo turno em Curitiba (PR).



Após 100% das urnas disputadas, Pimentel terminou com 33,51% dos votos válidos, enquanto Cristina marcou 31,17%. O candidato Luciano Ducci (PSB) ficou em terceiro lugar, com 19,44% dos votos válidos.

Ney Leprevost (União) marcou 6,49%; Luizão Goulart marcou 4,41%; Maria Victoria (PP) teve 2,19%; Roberto Requião (Mobiliza) teve 1,83% e Professora Andrea Caldas (PSOL), 0,86%.



Pimentel conta com o apoio do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de ser apadrinhado pelo atual prefeito, Rafael Greca, de quem é vice nos últimos mandatos. Governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) também apoia a chapa.

Enquanto Greca não defendia um nome do PL como vice-prefeito na chapa de Pimentel, Cristina Graeml aproveitou a insegurança dele quanto ao bolsonarismo e se posicionou como a candidata da direita.

