Terezinha Nunes: Prefeitura interdita ruas da zona norte para comemoração da vitória de João Campos

A Prefeitura do Recife, através da CTTU interditou os acessos à zona norte, a partir do portão de entrada do Parque de Santana até o Poço da Panela, para permitir as comemorações da vitória do prefeito e candidato à reeleição João Campos.

Leitores do blog que tentaram ter acesso ao local no início da tarde enviaram as fotos abaixo mostrando os cavaletes e veículos da CTTU protegendo a área interditada.

Como o comitê do candidato fica nas imediações a interdição deve ter sido realizada para que os veículos que vão conduzir as pessoas ao local possam trafegar sem dificuldade.