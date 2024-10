Direita cresce nas eleições 2024 com PL menos 'bolsonarista' e PT, de Lula, enfraquecido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A sigla do ex-presidente Bolsonaro venceu no primeiro turno em Maceió, e terá no segundo turno nomes na disputa em Aracaju, João Pessoa e Fortaleza

A polarização entre o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PT, de Lula, ainda é uma disputa real nestas eleições de 2024, mas, nem de longe, assemelha-se ao cenário contundente travado pelos dois partidos nas eleições presidenciais de 2018 e também de 2022. Considerado reduto da extrema-direita, um PL agora "mais moderado" avançou nas prefeituras nordestinas, conquistando, inclusive a segunda maior votação deste primeiro turno em todo o País.

A sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro venceu no primeiro turno em Maceió, com João Henrique Caldas (JHC), e terá no segundo turno nomes na disputa em Aracaju, João Pessoa e Fortaleza. O PT, historicamente dominante na região, não conquistou a prefeitura de nenhuma capital neste primeiro turno, indo à disputa no próximo dia 27 em apenas duas das capitais nordestinas (Natal e Fortaleza).

A vitória de JHC, que angariou a segunda maior votação dentre as capitais (83%) é emblemática em relação ao novo cenário do PL. Em 2020, para seu primeiro mandato, ele concorreu pelo PSB. Migrou para o partido da direita, movido pela força do bolsonarismo e, agora, sequer explorou a imagem do ex-presidente em sua campanha, tornando-se, inclusive, franco candidato para a disputa estadual em 2026 com uma postura mais independente em relação ao seu partido.

Para além do Nordeste, no cenário geral das prefeituras pelo País, o PL ainda saltou de 344 prefeituras, em 2020, para 523 no primeiro turno de 2024. Resultado que se contrapõe ao movimento do PT, que também cresceu no geral, mas de 182, na eleições de 2020, para apenas 251 prefeituras no primeiro turno de 2024.



AVANÇO DA DIREITA PARA ALÉM DO PL

Mas o avanço da direita não se concentra apenas no PL. Partidos de centro-direita mostraram força nesta eleição. A legenda com maior número de prefeitos eleitos entre as capitais neste primeiro turno foi o PSD. A sigla conquistou três cidades: Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), e Florianópolis (SC).

Outros partidos de direita ou centro-direita conquistaram prefeituras, a exemplo do MDB, em Macapá (AP) e Boa Vista (RR); União Brasil, em Salvador (BA) e Teresina (PI); e Republicanos, em Vitória (ES). Apenas no Recife um partido de centro-esquerda, o PSB, conseguiu uma capital neste primeiro turno.