Eleições 2024: Confira os prefeitos mais bem votados em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

São Caetano, São Lourenço da Mata, Jaqueira e São Joaquim do Monte foram os municípios com porcentagens expressivas no pleito municipal; veja lista

Em Pernambuco, 184 municípios tiveram seus prefeitos eleitos neste domingo (6), com destaque para os dez primeiros mais votados, que obtiveram números expressivos no pleito municipal.

O primeiro município com maior porcentagem foi São Caetano, com a eleição do prefeito Josefá (União), que recebeu 91,14% dos votos (22.155). Logo em seguida, ficou São Lourenço da Mata, onde o atual prefeito, Vinicius Labanca, do Partido Socialista Brasileiro, atingiu 88,39% (56.964). Na terceira colocação, ficou o município de Jaqueira, com a eleição de Ridete Pellegrino (PSD), que obteve 87,08% (6.470) dos votos.

Para curiosidade, dois municípios pernambucanos tiveram apenas um candidato: Dormentes e Solidão, com a eleição de Corrinha de Geomarco (PSB) e Mayco da Farmácia (PSB), respectivamente. Como disputaram sozinhos, ambos tiveram 100% dos votos válidos e, por isso, não compõem a lista abaixo.

Já na capital pernambucana, o atual prefeito João Campos (PSB) atingiu um recorde histórico. O pessebista obteve uma porcentagem expressiva de 78,11%, totalizando 725.721 de votos válidos.

Confira lista